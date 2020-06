“È morta, era solo una bambina…”. Elisa in lutto, il dolore della cantante è troppo forte

Giornata molto negativa per la cantante Elisa, che ha ricevuto una notizia tristissima che nessuno vorrebbe mai apprendere. Infatti, è deceduta una sua fan che lei conosceva abbastanza bene visto che aveva collaborato ad un videoclip. Normalmente preferisce evitare i social network quando si tratta di condivisioni particolari, ma stavolta ha fatto uno strappo alla regola perché questa vicenda l’ha colpita nel profondo dell’animo. Anche perché la sfortunata persona era giovanissima.

Luna, questo il nome della ragazza, l’aveva dunque conosciuta sul set del video ‘Bruciare per te’. L’artista ha manifestato tutto il suo sostegno nei confronti dei familiari, che staranno vivendo momenti terribili ed inimmaginabili. Un dolore atroce per una vita prematuramente scomparsa. Ha difficoltà ad esprimere con le parole il suo messaggio, ma nel suo post si può leggere la grande tristezza della musicista, che ha voluto omaggiare la figura di questa ragazza che se n’è andata troppo presto. (Continua dopo la foto)

























Sul profilo Instagram ha quindi scritto: “Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna, quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica e la scegliemmo per partecipare al videoclip di Bruciare per te. Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza. Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace”. Tantissimi gli attestati di vicinanza e cordoglio alla famiglia anche da parte degli ammiratori di Elisa. (Continua dopo la foto)























Tra i moltissimi post dei suoi follower, spiccano i seguenti: “Non ci posso credere…Aveva davvero una luce magnetica, ora lassù c’è un angelo in più”, “Buon viaggio piccola anima bella, sarai sempre nel nostro cuore”, “Senza parole davvero”, “Non dovrebbero accadere queste cose”, “Non ci sono parole o spiegazioni che giustifichino questi eventi”. Ed ancora: “Spero possa riposare in pace, ovunque lei sia”, “Che tristezza, che la terra ti sia lieve”, “Che tu possa danzare con gli angeli”. (Continua dopo la foto)

Nell’ultimo Festival di Sanremo, Elisa Toffoli era salita sul palco dell’Ariston con Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Laura Pausini, Giorgia e Alessandra Amoroso che hanno dato a tutti appuntamento al 19 settembre all’Arena Campovolo a Reggio Emilia per “Una nessuna centomila”: il più grande evento musicale di sempre contro le violenze di genere.

Caso Sergio Sylvestre, dopo i pesanti insulti interviene anche lui