Il cantante Sergio Sylvestre ha subito e sta subendo tantissimi insulti e critiche, per colpa di un errore commesso prima della finale di calcio di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Il vincitore dell’edizione 2016 di ‘Amici’ si è fatto cogliere dall’emozione e si è bloccato ad un certo punto dell’inno di Mameli. Ha precisato di non aver dimenticato le parole, visto che lui si sente italiano a tutti gli effetti, e che nessuno gli farà cambiare idea nonostante gli inspiegabili e ingenerosi affondi.

Diversi colleghi lo stanno supportando in questo momento tutt’altro che semplice anche e soprattutto a livello umano. Tra coloro che hanno deciso di sostenerlo c’è anche l’artista J-Ax. Assieme a lui ha infatti dato vita a ‘L’Italia per me’. Il rapper ha sempre apprezzato il talento di Sergio, già dai tempi del talent show condotto da Maria De Filippi. J-Ax ha postato una foto su Instagram in sua compagnia ed ha espresso la sua opinione con un messaggio significativo. (Continua dopo la foto)

























Il musicista milanese di 47 anni ha quindi scritto sul social network: “Ho conosciuto Sergio quando ho fatto Amici insieme al mio fratello Nek. Ho conosciuto un ragazzo timido, riservato e innamorato di due cose: la musica e l’Italia. Sergio a differenza di molti semplici performer è un vero artista e come tutti gli artisti è estremamente sensibile. Più volte durante Amici l’ho visto commuoversi durante un pezzo o fermarsi per la troppa emozione. Ma questo è il suo segno distintivo”. (Continua dopo la foto)























J-Ax ha proseguito: “Lui è non solo un vero artista, ma anche un vero uomo. Ovvero di qualcuno che non ha paura di svelare le proprie emozioni. A differenza degli imbarazzanti ignoranti che diffondono odio sui social a cui paghiamo lo stipendio da decenni che non conoscono nemmeno il significato di un pugno chiuso per un ragazzo afroamericano. Andate ad ascoltarvi L’Italia per me e ascoltate da Sergio stesso cosa rappresenta questo Paese per lui”,, ha concluso. (Continua dopo la foto)

Emma Marrone ha invece postato: ““È meglio stare zitti e sembrare stupidi che twittare insulti e togliere ogni dubbio. Un bacio enorme a Sergio Sylvestre! Sei una roccia”. In queste ore, sono tanti gli artisti che si sono schierati dalla sua parte, anche perché il trattamento che alcuni utenti gli stanno riservando è fuori da ogni logica. Tra le persone che hanno difeso a spada tratta Sergio Sylvestre c’è anche la sua amica Elodie.

“Ho i brividi”. Furia Gessica Notaro, l’attacco contro la conduttrice è pesantissimo