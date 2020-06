Alessia Marcuzzi rischia grosso: è successo tutto durante la diretta social

Incredibile quanto successo alla conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi. Partiamo dal presupposto che per fortuna non ci sono state conseguenze serie, ma un imprevisto accaduto ieri sera ha spaventato i suoi fan. La donna ha deciso di fare una bella uscita con le sue amiche ed ha raccontato l’episodio ai suoi milioni di follower, che la seguono costantemente giorno dopo giorno. Dunque, ha immortalato la sua serata con alcune foto e video postati sul suo profilo ufficiale Instagram.

Ha voluto fare diversi complimenti anche alla meravigliosa capitale Roma, proponendo una serie di fotografie che hanno immortalato le spettacolari e suggestive piazze, nonché i bellissimi monumenti. Infatti, a corredo delle istantanee, si è lasciata andare al seguente commento: “Roma…bellezza infinita”. Ma è stato nel filmato che la presentatrice ha seriamente messo a repentaglio la sua salute. Ha rischiato infatti di farsi male in mezzo alla strada. Andiamo a vedere perché. (Continua dopo la foto)

























Nel video la Marcuzzi è ripresa di spalle e sta passeggiando per le vie capitoline. Non c’è moltissima gente in giro, ma successivamente si gira verso la telecamera ed ha un momento di paura. Infatti, le passa vicino una persona in sella ad un monopattino elettrico che l’ha quasi sfiorata. Tra un po’ di tensione e divertimento, la donna ha affermato: “Oddio, pensavo mi mettesse sotto!”. Tantissimi i like e i commenti ricevuti da Alessia e dal filmato, che ha ovviamente fatto il giro del web. (Continua dopo la foto)























La conduttrice è stata inondata anche da numerosissimi commenti. Ecco quali sono stati i messaggi più significativi: “Beata te che vivi a Roma”, “Bellezza infinita come te Alessia”, “Di sera è ancora più bella”, “Che meraviglia, l’adoro”, “E tu sei davvero bona”. Altri ancora hanno voluto aggiungere: “Tutte e due siete bellezze infinite, non so chi metterei prima”, “Una città che non ha eguali”. Anche se non è mancata una critica: “Indossa la mascherina, altrimenti non ne usciamo più”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Roma….bellezza infinita❤️ #roma @ezia.mod @missgio23 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 18 Giu 2020 alle ore 4:49 PDT

Nelle scorse ore, dopo una diretta social, ha replicato agli insulti ricevuti. Sono sconvolta per questi uomini piccoli così che scrivono commenti indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale per loro e lo voglio dire pubblicamente. Chiedo scusa alle mie tre ospiti perché sono stata io a invitarle in diretta per parlare dei miei prodotti e non pensavo che questo potesse succedere”.

