“Non esco nemmeno di casa”. Iva Zanicchi, il grido di allarme scuote tutti: cosa è successo

L’emergenza sanitaria ha scosso tutta l’Italia e il mondo intero e ancora oggi non possiamo certamente dire di essere usciti completamente dall’epidemia. Il lunghissimo periodo di lockdown, che ha costretto milioni di italiani a restare obbligatoriamente nelle proprie abitazioni tranne che per motivi importanti, continua ad avere dei contraccolpi psicologici. A farne le spese è anche la cantante Iva Zanicchi, che non riesce proprio a scrollarsi di dosso quei momenti di angoscia.

La donna è intervenuta alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’ ed ha confessato di essere ancora troppo spaventata per ritornare appieno alla vita di prima. Nonostante adesso abbia la possibilità di poter varcare la porta di casa, sia lei che il suo coniuge non ce la fanno perché impauriti. L’umore dell’artista, che è sempre stata una persona molto allegra, è sotto i tacchi anche se spera di riacquistare un po’ più di fiducia in futuro. Le sue parole sono più che eloquenti. (Continua dopo la foto)

























Ai microfoni del programma ha quindi rivelato: “Sono leggermente depressa. Non ho ancora il mio buonumore, ma voglio tornare ad essere quella di prima, più divertente e spiritosa, cosa che non sono più”. Il suo stato d’animo è davvero negativo: “Mio marito e io siamo ancora chiusi in casa, perché non riusciamo più a riprendere il ritmo di prima. Io sono andata al supermercato e al parrucchiere. Ma mi riabituerò piano piano. Alla mascherina mi sono abituata, ma che fatica!”. (Continua dopo la foto)























Ad aprile, nel pieno del male di oggi, aveva dichiarato a ‘Live – Non è la D’Urso’: “Un pensiero ai medici che si sacrificano, soprattutto quelli in sala di rianimazione, stravolti. L’abbiamo detto in tutti i modi di stare a casa, anche cantando o con affetto. No, io mi rivolgo direttamente a quei bastardi, luridi, schifosi che continuano a andare in giro a Genova, a Sestri Levante, a Napoli, a Milano, ovunque: non avete dignità! Pensate ai 16 mila morti, ai sacrifici di medici…”. (Continua dopo la foto)

Ed ancora: “Pensate alle case di riposo abbandonate a loro stesse. Buonanotte a tutti”. Qualche settimana prima aveva criticato tutti coloro che avevano sparso voci false sulla malattia del conduttore Piero Chiambretti. In molti dicevano che l’uomo avesse tenuto nascosto la notizia, invece l’80enne aveva difeso a spada tratta il suo amico, che aveva sempre detto la verità.

Paura per il campione di Serie A: aggredito da due uomini armati di pistola