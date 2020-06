A settembre Elettra Lamborghini e Afrojack avrebbero dovuto sposarsi. Nei giorni scorsi la cantante, al colmo della gioia, si era lasciata immortalare mentre, in compagnia di Enzo Miccio, provava l’abito bianco. Elettra Lamborghini e il compagno vanno più d’accordo che mai, nessuna crisi sembra esserci all’orizzonte, ma vista la situazione dovuta dall’emergenza sanitaria i due hanno deciso di posticipare le nozze.

Al tempo del coronavirus è meglio prendersi qualche mese in più per poter festeggiare ‘normalmente’. Una cosa però è certa: i fiori d’arancio ci saranno, prima o poi. Pure la location è già stata decisa. Il matrimonio era stata annunciato dalla stessa Lamborghini con un post su Instagram: “La proposta è arrivata il giorno di Natale – aveva confessato Elettra a Silvia Toffanin, durante un’intervista a Verissimo -, davanti a tutta la mia famiglia, non me l’aspettavo anche se ne parlavamo da un po’”. (Continua a leggere dopo la foto)

























A organizzarlo ci pensa il re degli wedding planner, Enzo Miccio, con cui Elettra ha già visitato alcune location da sogno, subito condivise tra le Storie di Instagram ma senza svelare il post preciso. E nemmeno la data in realtà. Il giorno esatto, come detto, non è dato ancora da sapere anche a causa dell’emergenza sanitaria, ma il matrimonio sarebbe in programma per settembre come confermato dallo stesso Enzo Miccio nel corso del collegamento con Mara Venier nella puntata di Domenica In. (Continua a leggere dopo la foto)















Sappiamo che la voce di ‘Pem Pem’ e di tanti altri successi musicali è sempre molto attiva sul suo Instagram. E non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori di tutto quanto le accade. E proprio oggi, sul suo canale Instagram, Elettra si è voluta confidare con tutti i suoi follower. Niente di grave, la Lamborghini non vede l’ora di rivedere il fidanzato e proprio ora che manca poco l’attesa è diventata interminabile. (Continua a leggere dopo la foto)









“Oggi sarà il giorno più lungo della mia vita. Il mio amore torna domani e non vedo l’ora”, ha scritto Elettra Lamborghini nella foto in cui si vede il finestrino di un treno e tante faccine tristi e cuoricini.

“Presto papà”. Tiziano Ferro, che gioia. Dopo le nozze con Victor arriva la bellissima notizia