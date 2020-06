“Presto papà”. Tiziano Ferro, che gioia. Dopo le nozze con Victor arriva la bellissima notizia

Tiziano Ferro, un uomo che più felice di così non si può. Dopo la celebrazione delle nozze con Victor Allen a Sabaudia e dopo quasi un anno da quel lieto e attesissimo giorno, il cantante lo annuncia a gran voce. Non ha mai smesso di apparire discreto e riservato per quanto riguarda le questioni di cuore. Tiziano Ferro sa benissimo quando arriva il momento giusto per farlo, e quel giorno è arrivato.

Si sono celebrate nella residenza di Sabaudia, le nozze tra Tiziano Ferro e Victor Allen. Una cerimonia avvenuta a porte blindate, tra affetti di una vita consolidati e mai traditi. Un evento segnato da sorrisi sinceri e una felicità condivisa solo con chi ha saputo davvero apprezzare la decisione per il grande passo compiuto. A distanza di circa un anno da quel luglio del 2019, il cantante torna a parlare della sua vita personale. (Continua a leggere dopo la foto).

























Come recita il suo stesso brano, “Buona (Cattiva) Sorte”, per Tiziano Ferro e Victor Allen, è tempo di fare un’altra importate promessa. La coppia ha deciso di coronare un altro sogno, ovvero quello di diventare finalmente genitori: “Mio marito vuole diventare papà”, afferma il cantante, reduce dal coming out avvenuto nel 2011, quando già aveva nel cuore il sogno di creare una famiglia. (Continua a leggere dopo la foto).















“La mia data limite per avere un bambino? Quarant’anni. Più sto negli Usa, a contatto con genitori gay, più comprendo la nostra scelta sentimentale e scopro come funziona la realtà”. E adesso quel sogno, condiviso con il marito quasi 55enne, è pronto per diventare realtà: “Ovviamente questo casino ha un po’ fermato le cose, però sì, e in questo momento mio marito Victor lo vuole ancora di più, forse perché sta per compiere 55 anni”. (Continua a leggere dopo la foto).









La coppia vive in America, alcune realtà sono sicuramente facilitate. A spiegarlo, proprio Tiziano: “Qui la situazione è relativamente più facile, o meglio ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto ‘fostering’, ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione. Ci sono istituzioni molto serie e molto rigide che verificano con la massima attenzione. Da solo non lo farei, ma con Victor c’è una sensazione di tranquillità”.

