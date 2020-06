“Ma no!”. Cristina Marino beccata in strada così, quel brutto gesto… E accanto a lei Luca Argentero

Cristina Marino torna a fare parlare di sé. È accaduto di recente alla moglie all’attore di dover tenere testa alle pesanti critiche ricevute sul social e a distanza di qualche giorno, la Marino ha nuovamente dovuto controbattere ad alcuni utenti venuti a conoscenza di quel gesto. Luca Argentero e Cristina Marino continuano a essere una coppia discusissima, anche se per motivi differenti da quelli che li ha condotti quasi ogni giorno sulle copertine dei settimanali nazionali.

Li abbiamo visti emozionati e innamoratissimi, prima e dopo il 20 maggio scorso, quando nella loro vita è arrivata anche la piccola Nina Speranza. Le foto pubblicate di recente dalla coppia mostrano una famiglia felice: la passeggiata con la piccola nel suo passeggino, senza dimenticare, ovviamente le apposite mascherine di sicurezza. Ma come sempre, gli occhi indiscreti riescono a cogliere anche il minimo dettaglio. Un gesto, in particolare, viene criticato a gran voce.

























La moglie di Luca Argentero viene messa al centro del mirino, dopo essersi accorta che un paparazzo era ben appostato per seguire nel dettaglio la passeggiata, riuscendo a immortalare in alcuni scatti inediti il momento di intimità tra i tre. Si sa, infatti, che la coppia sembra essere diventata molto discreta, evitando che sia la piccola Nina Speranza ad attrarre troppi riflettori e dare in pasto al mondo del gossip quello che dovrebbe rimanere 'in casa'.















Non è scappata dall'obbiettivo della macchina fotografica del paparazzo appostato, piuttosto ha rubato la scena mostrando in primo piano un'espressione facciale non molto distesa e soprattutto 'sfoderando' un bel dito medio in gesto di dissenso. Il messaggio sottinteso è stato reso esplicito e il paparazzo, di fatto, è riuscito a ottenere quel che andava cercando: lo scoop.









Poteva evitare quel gesto, si sente dire dal web. E nel giro di pochi giorni, Cristina Marino torna al centro del mirino delle polemiche. Solo di recente, infatti, in seguito alla pubblicazione di una foto scattata durante il suo brunch domenicale, la neomamma è stata accusata di non nutrirsi adeguatamente e di non dare il buon esempio a quante la seguono. Risponde la Marino: “Che palle! Se una si sente di allenarsi fa bene a farlo, non è vero che chi allatta deve mangiare di più. Che palle! Ho pubblicato un video vecchio per scelta, anche se non nego che farò di tutto per tornare in forma quanto prima”. Insomma, chi si fa i fatti suoi, avrà una vita più lunga.

