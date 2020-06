Ilary Blasi e Francesco Totti, il loro amore va avanti da 15 anni. Una data importante per la bellissima coppia, tra le più amate del mondo dello spettacolo. Sono ben 15 anni che i due stanno insieme e di sicuro festeggeranno questa giornata con amici e parenti. Ma non è finita qua… Anzi, il bello deve ancora arrivare. Perché, stando a quanto riporta il settimanale Nuovo, i due avrebbero intenzioni di farsi un regalo speciale per celebrare il loro amore.

E che regalo si faranno? Il regalo più bello, senza ombra di dubbio. Secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti, l'ex capitano della Roma avrebbe convinto la moglie a fare il quarto figlio. Ma veramente? Questa sì che è una notizia! Dopo Christian, Chanel e Isabel, Francesco e Ilary sarebbero pronti a fare poker. È da tempo che circola la voce di un nuovo bebè ma stavolta la cosa sembra più vicina che mai. Cosa scrive Nuovo…

























"Ormai è deciso: sarà il quarto bebè il regalo per il quindicesimo anniversario di nozze della coppia…", scrive il settimanale. Sembra che il Pupone, durante il lockdown, abbia convinto la moglie a mettere in cantiere il quarto figlio. Dopo la fine del lockdown i due si sarebbero concessi un po' di tempo solo per loro: come hanno documentato su Instagram, hanno fatto un giro di Roma in moto.















Proprio durante questo giro da turisti in moto per la Capitale, lui le avrebbe fatto la proposta. E lei avrebbe risposto di sì. A confermare il gossip anche una fonte vicina all'ex capitano della Roma, che ha fatto sapere a Nuovo: "Arriverà il quarto figlio…". Come se la cosa fosse ormai certa. Ma sarà davvero così? Beh, bisogna aspettare ancora un po' per saperlo ma speriamo vivamente che sia tutto vero.









Il settimanale ha anche fatto sapere che la coppia si sta concedendo in questi giorni un periodo di totale relax: lei è in pausa dalla tv mentre lui si dedica completamente alla famiglia. Tutto sembra perfetto. Perfetto per il quarto figlio. Ilary e Francesco annunceranno il lieto evento tra un po’? Incrociamo le dita…

