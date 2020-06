“L’inferno…”. Jeremias Rodriguez, spuntano accuse pesanti. E Stefano De Martino ‘trema’

Se seguite il gossip sapete bene che in questi giorni non si parla d’altra: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono nuovamente al centro del gossip per la loro separazione. I due dopo il matrimoni e la nascita del figlio Santiago si sono lasciati salvo ritornare insieme l’anno scorso. Il ritorno di fiamma però è durato poco i due infatti sono nuovamente in crisi.

Neanche a dirlo, adesso, al centro dell’attenzione, oltre ai diretti interessati, ci sono anche le loro famiglie e nelle scorse ore un post pubblicato da Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, è stato interpretato come una frecciata all’ex cognato. Jeremias Rodriguez nelle scorse ore ha postato una frase enigmatica che secondo molti è indirizzata al’ex cognato Stefano De Martino, nel dettaglio ha infatti scritto: “Le incomprensioni durerebbero poco se il torto fosse solo da una parte”. (Continua a leggere dopo la foto)

























Ma cosa significa? Nessuno lo sa con certezza ma va detto però che Belen Rodriguez, pochi giorni dopo l’insistente gossip sulla sua separazione ha postato un video in cui ammetteva di non volersi assumere nessuna colpa dato che nella separazione lei non aveva nessuna responsabilità e che si trattava di illazioni. (Continua a leggere dopo la foto)























In effetti in tanti hanno ipotizzato un tradimento da parte di Stefano De Martino mai confermato, su cui si è espresso Alessi. Dunque la frase di Jeremias sul torto è indirizzata al conduttore di Made in Sud? Infine per quanto riguarda il rapporto attuale tra Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino, secondo gli ultimi rumors non sono idilliaci ma molto tesi. (Continua a leggere dopo la foto)







Sono entrambi delle primedonne e tutti e due hanno caratteri molto forti. Dopo la seconda crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino i due ex cognati non si sono più rivolti la parola. Ora il pensiero però va all’unico di cui non si parla mai, la parte più offesa del procedimento: il piccolo Santiago che sta vivendo questa separazione in un modo tutto assurdo.

Ti potrebbe anche interessare: “Ridacci i soldi”. Sergio Sylvestre, l’attacco arriva diretto ed è pesantissimo