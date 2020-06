Kate Middleton ancora regina di stile. L’ultimo abitino che la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato ha fatto impazzire tutte. Ora che il lockdown è finito la bella Kate è tornata alla sua vita di sempre. Suo marito William nelle ultime si è mostrato in pubblico mentre lei se ne è rimasta nella tenuta di campagna ad Anmer Hall. È proprio in quella tenuta che Kate e la famiglia hanno trascorso la quarantena. Kate Middleton, anche durante l’isolamento, ha sempre continuato a lavorare.

Lo ha fatto in smartworking. E si è rivelata ancora una volta una regina di stile. Nelle ultime ore ha tenuto una conferenza virtuale per la Oak National Academy e, oltre a lasciare un segno con le sue parole su un tema importante come quello della gentilezza, Kate ha conquistato tutti con il suo look. Kate Middleton fa centro ancora una volta, in quanto a look non ne sbaglia uno. Ed è così ormai da anni… Continua a leggere dopo la foto

























La cosa che ha lasciato tutti a bocca aperta, stavolta, è il prezzo dell’abito indossato da Kate. La Middleton è una Duchessa e potrebbe permettersi qualunque cosa. Non a caso nel suo armadio ci sono capi firmati, anzi, firmatissimi. Ma Kate veste anche low cost e questa sua passione per gli abiti a portata di tutti è sempre stata al centro dell’attenzione. Ebbene, anche durante l’ultima conferenza ha indossato un abito low cost… Continua a leggere dopo la foto















Indossando di tutto un po’, Kate è la dimostrazione vivente che il prezzo di un abito non conta… E lei, con il suo vestitino blu, di Mark&Spencer ha fatto faville. L’abito è blu, lungo fino alla caviglia, a balze, con maniche a sbuffo e ha dei piccoli fiori bianchi. Il prezzo? Non ci crederete… E invece fareste bene a farlo perché il prezzo è esattamente alla portata di tutti. Costa infatti 39,50 sterline. Continua a leggere dopo la foto









Che, tradotto in euro, significa circa 44 euro. Nonostante il suo prezzo basso, è un vestito molto carino e a Kate stava divinamente. Ovviamente ormai il capo è andato a ruba, perché Kate colpisce ancora. Non vediamo l’ora che Kate torni in pubblico. Il motivo? Vedere come sarà vestita, naturalmente. Sceglierà un abito firmatissimo o di nuovo un low-cost?

Kate Middleton “sconvolta e furiosa”. E stavolta si mette in mezzo anche William