Giorni di voci, gossip e supposizioni sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le indiscrezioni del settimanale Chi, che davano la coppia di nuovo distante, erano state confermate direttamente la showgirl argentina, che con una diretta Instagram aveva voluto fare chiarezza sulle voci.

Nel 2015, con un comunicato stampa rilasciato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione. Da lì la vita da separati: Stefano non ha mai confermato i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti, mentre Belen ha vissuto una storia di due anni con Andrea Iannone, il pilota di Moto GP che dopo la showgirl ha avuto una relazione con Giulia De Lellis. Stando alle parole del settimanale Chi di Alfonso Signorini, la crisi tra Belen e Stefano sarebbe scoppiata per una questione di incompatibilità. Nessun tradimento o questioni legate alle famiglie ma modi troppo diversi di vivere la vita. (Continua a leggere dopo la foto)

























Due settimane fa, infatti, il settimanale Oggi parlava di problemi con le rispettive famiglie. “Quasi un ménage a quattro quello tra Belen, Stefano, Cecilia e mamma Veronica”, avrebbero rivelato le fonti. Non è tutto. L’ex ballerino di Amici non avrebbe gradito neanche la presunta disparità di trattamento subita da sua madre e sua sorella che, al contrario, avrebbero frequentato molto meno della famiglia Rodriguez la loro casa. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma questa versione è stata sconfessata da Chi, settimanale di Alfonso Signorini, giornalista molto legato alla famiglia Rodriguez. A detta del giornale edito da Mondadori e diretto da Alfonso Signorini la crisi tra Belen e Stefano sarebbe scoppiata per una questione di incompatibilità. Nessun tradimento o questioni legate alle famiglie. Modi troppo diversi di vivere la vita che li avrebbero allontanati e portati alla seconda rottura. (Continua a leggere dopo la foto)









Mentre Stefano De Martino è tornato a Napoli per registrare le puntate di ‘Made in Sud’, secondo Gossipetv Belen Rodriguez “è stata pizzicata in compagnia di alcuni agenti immobiliari durante un sopralluogo”. Belen sta cercando una nuova casa per sé e per il figlio Santiago. “Un nuovo nido dove ripartire dopo l’ennesima batosta sentimentale”.

