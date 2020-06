Heather Parisi, insulti pesantissimi sui social. La sua reazione spiazza tutti: cosa è successo

Pesanti critiche sono state sferrate nei confronti di Heather Parisi, che è finita nel mirino di una follower che le ha fatto notare un aspetto negativo. La showgirl è ritenuta infatti un bel po’ invecchiata, come si può intravedere dalle sue foto: “Come sei invecchiata Heather…Eri così bella”. Il commento non bello dell’hater ha causato la reazione della donna, che ha deciso di non restare in silenzio e di rispondere per le rime a questa considerazione spiacevole sulla sua persona.

Ha dunque dato vita ad un vero e proprio post, in risposta all’utente. Il suo messaggio è iniziato così: “Hai ragione, il mio viso e il mio corpo sono molto cambiati dai tempi di Cicale e Disco Bambina. Sono molto cambiati anche da prima della mia ultima gravidanza a 50 anni. Oggi di anni ne ho 60 e la bellezza della mia gioventù sinceramente non mi appartiene più. Ma io, fin da principio, ho deciso che quella bellezza non l’avrei inseguita ad ogni costo, che non avrei cercato di imbrogliare il tempo”. (Continua dopo la foto)

























Heather ha proseguito, aggiungendo: “Non ho mai voluto ricorrere alla chirurgia. La faccia della vecchiaia è un atto di verità e di umiltà al tempo stesso. Quella è la consapevolezza che a rendersi esseri unici è il nostro vissuto, non anonimi corpi di una bellezza stereotipata. E credimi, non cambierei mai il mio essere invecchiata di oggi con la mia bellezza di ieri, perché oggi ho molto più da raccontare e ho una serenità che davvero non ho mai avuto”, ha chiosato la soubrette. (Continua dopo la foto)























A migliaia sono arrivati i mi piace da parte dei fan, che hanno apprezzato moltissimo la sua risposta sincera. Ecco quali sono stati i commenti di alcuni suoi ammiratori: “Ma davvero si può fare un commento così? Sei così bella, ad arrivarci alla tua età in quel modo”, “Credo che la signora sia gelosa”, “Sei bellissima, dimostri dieci anni di meno”, “Sei sempre elegante anche nelle tue risposte”, “Sei il mio mito da sempre, la mia ispirazione. Il tuo sorriso non invecchierà mai”. (Continua dopo la foto)

Un mesetto fa Heather Parisi ha affermato: “A Hong Kong, in questi giorni, si suda in modo allucinante, con 32 gradi e l’umidità a 98%. La maschera mi soffoca – ha scritto la Parisi – Sembriamo tutti zombie. Prima, almeno qui in Asia, si metteva la maschera solo se ti sentivi indisposto per rispetto degli altri. Da Dicembre, siamo entrati tutti in modalità “indisposti” e per rispetto degli altri la indossiamo TUTTI”.

