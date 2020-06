Wanda Nara: pronti, partenza, via. A Parigi, dove tutta la famiglia ha già preso possesso della nuova, lussuosissima casa della showgirl e del calciatore Mauro Icardi. Gran parte della quarantena l’hanno trascorsa nella splendida villa sul lago di Como, da dove l’opinionista dell’ultimo Grande Fratello Vip non ha mancato di scattare foto mozzafiato.

Ora è arrivato il momento di tornare nella capitale francese, come mostrato in un video del viaggio a bordo di un aereo privato con il marito, i figli (Isabella e Francesca avute da Icardi e i 3 maschietti nati dall’amore con Maxi Lopez, Valentino, Constantino e Benedicto) e il suocero Juan. Icardi ha infatti definitivamente salutato l’Inter e Milano, dunque la famiglia cambia città ed è pronta a ricominciare una nuova avventura all’ombra della Tour Eiffel. (Continua dopo la foto)

























Il capitolo Mauro Icardi e il club nerazzurro sembrava non dover finire, invece a sorpresa il riscatto per 50 milioni di euro e il trasferimento, questa volta di tutti, a Parigi. “Nuova vita. Volando a casa. In Francia” ha scritto su Instagram Wanda che è sposata con il calciatore, ora definitivamente del Psg, dal 2014. Dopo il viaggio, poi, le prime foto della nuova casa. (Continua dopo la foto)















E che casa! Si tratta di una villa da sogno con un salone immenso, colonnati, pavimenti intarsiati e un giardino che in realtà sembra più un parco gigantesco dove far giocare i figli. Tutti dettagli, questi della nuova sistemazione extralusso della famiglia Nara-Icardi, che mostra la stessa Wanda tra le Storie di Instagram. (Continua dopo le foto)









Visualizza questo post su Instagram Volando a Casa 🏡 Francia 🇫🇷 Paris New Life 🇫🇷✈️❤️ Family Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 17 Giu 2020 alle ore 3:17 PDT

Visualizza questo post su Instagram New Home Paris 🇫🇷🏡 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 17 Giu 2020 alle ore 8:34 PDT



Nei brevi video pubblicati sul social, ecco i bambini di Wanda mangiare e fare festa nel grande salone della nuova proprietà da mille e una notte. Lo spazio non manca di certo, così come i particolari di lusso e gli scorci che si intravedono nelle Storie. E poi la veduta del giardino. Insomma, ancora una volta Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno badato a spese.

