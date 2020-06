Si parla molto di Aurora Ramazzotti in questi giorni e per diversi motivi. Intanto perché la figlia di Eros e Michelle Hunziker sta per lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Dopo il debutto come volto del daily di XFactor, sarà una delle inviate del nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola.

A ‘Ogni Mattina’, in onda su Tv 8 dal prossimo 29 giugno, Aurora girerà l’Italia, da Nord a Sud, per raccontare storie legate a personaggi famosi e non solo come rivelato in anteprima da Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Ma questa non è la sola ragione per cui la giovane Ramazzotti è in cima alle vip più bersagliate dal gossip delle ultime settimane. I rumor si sono scatenati per una innocente foto che la figlia di Michelle ha condiviso su Instagram. (Continua dopo la foto)

























Una foto in cui il fidanzato Goffredo Cerza, con cui ha trascorso tutta la quarantena insieme anche all’amica Sara Daniele, l’abbraccia da dietro posando le mani sul pancino. Apriti cielo: tutti a ipotizzare una dolce attesa dopo aver visto quello scatto. E sì, come spesso accade tanto è bastato per insinuare i dubbi nei suoi tantissimi follower e per alimentare voci di un bebè in arrivo. (Continua dopo la foto)















I rumors si sono fatti così insistenti che alla fine Aurora Ramazzotti ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza e svelare come stanno davvero le cose. Naturalmente con tutta l’ironia che ha ereditato dalla sua famosa mamma, altra donna dello spettacolo che combatte spesso, anche ultimamente, con le continue indiscrezioni su presunte gravidanze che puntualmente smentisce su Instagram e con dichiarazioni a Striscia la Notizia. (Continua dopo le foto)











Così, tornando a Aurora, ecco che tra le sue ultime Storie è comparsa una foto curiosa. Un sondaggio: “Oggi divento mamma?”, ha scritto la Ramazzotti inserendo sotto l’opzione di risposta: “Ovvio” e “No”. Poi il suo commento: “A furia di ripetermelo quando e se succederà sarò talmente abituata che arriverò al sesto mese pensando che sia aria”. Quindi no, Aurora e Goffredo non aspettano un figlio.

Furia Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano ‘esplode’ davanti a tutti: “Ma chi ca***…”.