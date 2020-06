Il pubblico a casa non ha apprezzato l’esibizione di Sergio Sylvestre, che ha cantato l’inno di Mameli prima del calcio d’inizio della finale di Coppa Italia 2019/2020 tra Napoli e Juventus. Il cantante, verosimilmente emozionato, ha dimenticato alcune parole dell’inno e si è reso protagonista di una figuraccia in mondovisione. Ovviamente il web non ha perdonato e gli utenti si sono scatenati nei commenti. Dal malinconico “Come si può sbagliare l’inno? Che tristezza”, all’ironico “Non so se è Sylvestre che dimentica l’inno o questa tifoseria virtuale terribile coi volantini che si muovono”.

"È stata una serata molto emozionante, non ero mai stato così emozionato. Mi sono bloccato non perché mi sono dimenticato le parole, ma semplicemente mi sono emozionato", ha detto Sergio Sylvestre tramite una Instagram Stories commentando cosa è successo ieri sera prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, quando, interpretando l'Inno di Mameli, ad un certo punto si è fermato un attimo per riprendere a cantare qualche secondo dopo. Una piccola gaffe che, come detto, ha scatenato gli utenti dei social.

























"È stata una sensazione incredibile, vedere uno stadio così vuoto e sentire un eco fortissimo. Mi sono bloccato perché mi veniva una tristezza molto forte. Sono una persone sensibile certe cose quando sono sul palco mi coinvolgono tanto", ha detto l'ex vincitore di Amici. Tra le critiche spicca quella di Lorenzo Battistello, conosciuto per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello.















"In Italia non siamo proprio capaci di creare show negli eventi sportivi", ha tuonato l'ex gieffino criticando la coreografia virtuale sugli spalti. Poi la frecciata velenosa al cantante che ha intonato l'Inno di Mameli prima della finale: "Ma come ca..o si fa a sbagliare l'inno Italiano? Un professionista, che ha già calcato palcoscenici importanti".









Battistello ha criticato anche il gesto che Sylvestre ha fatto al termine dell’esibizione, il pugno chiuso: “Forse Amici non forma i cantanti perché non gli fa fare la gavetta? O era troppo concentrato a non sbagliare la strumentalizzazione del momento alzando il pugno chiuso alla fine?”.

