“Ora sì che sono felice”. Laura Torrisi, finalmente si parla d’amore

Bella da impazzire e single: Laura Torrisi è felice e a dirlo non sono le cronache rosa che spesso si sono occupate della sua vita privata. La certezza sull’assenza di legami sentimentali nella vita dell’attrice, ex compagna di Leonardo Pieraccioni e a lungo legata all’ex pilota di rally Luca Betti, arriva proprio dalle dichiarazioni della diretta interessata, ospite del programma di Rai Uno ‘Da noi a ruota libera’.

È lei stessa a raccontarlo: “Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli”, ha confidato Laura durante l’intervista in collegamento con il programma condotto da Francesca Fialdini, affidando a una battuta la dimostrazione di quanto in questo momento preferisca non avere un legame: “Credo più nei cavalli che nei principi azzurri”. A Francesca Fialdini Laura Torrisi ha raccontato del suo viaggio in solitudine a Bali, affrontato per i suoi 40 anni compiuti lo scorso 7 dicembre. (Continua a leggere dopo la foto)

























L’isola degli dei è magica: “Sognavo questo viaggio da più di 7 anni, ma con la bambina ho dovuto aspettare un po’ per poterlo fare”, ha spiegato riferendosi alla figlia Martina, nata dall’unione con il regista e attore toscano Leonardo Pieraccioni: “Volevo farlo da sola perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere, una consapevolezza verso se stessi e verso gli altri”. (Continua a leggere dopo la foto)















E ancora: “Ti dona proprio occhi diversi. Un po’ di paura mi accompagna sempre, ero lontana da casa. Però quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti sola. Non mi sono mai sentita sola a Bali”. (Continua a leggere dopo la foto)











Come sapete Laura è nata a Catania nel 1979, ma di Prato d’adozione. Nel 2007 si fidanza con Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto sua figlia Martina, ma la loro storia naufraga dopo tre anni. Dal 2017 è stata legata all’ex pilota di rally Luca Betti, storia che ora può dirsi definitivamente conclusa.

Ti potrebbe anche interessare: “Covid-19, il virus della paura”: il docufilm per imparare dalla pandemia