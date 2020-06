Nicola Vivarelli nel mirino, deriso senza pietà. Cosa sta succedendo a Sirius (per colpa di Gemma Galgani)

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sta tenendo banco nel mondo del gossip e della televisione. I due sono infatti criticati da molti anche perché Sirius ha un’età giovanissima rispetto alla Dama di ‘Uomini e Donne’. Lui ha soltanto 26 anni e dunque sono presenti più di 40 anni di differenza tra di loro. Ma, nonostante continuino a dire che le emozioni che provano siano vere, proseguono i commenti di contestazione e di caricatura nei confronti dei protagonisti.

In tantissimi li deridono per il loro rapporto e questi messaggi ci sono stati anche nelle scorse ore. Ogni volta che c’è la pubblicazione di uno scatto da parte di Nicola o Gemma, parte il tam tam mediatico. Numerosi utenti non li vedono assolutamente come futura coppia, ma li vedrebbero più che bene in un altro legame: quello tra nonna e nipote. Ma la Galgani non ci sta ad essere trattata in questo modo ed è pronta ancora una volta a smentire tutti dimostrando che c’è interesse reale. (Continua dopo la foto)

























Trai i numerosi commenti contraddistinti dall’ironia, ne sono spuntati alcuni che hanno attirato maggiormente l’attenzione. Vediamo quali sono: “Buongiorno nipotino, nonna Gemma come sta?”, “Come va con nonna?”, “La vecchia dove l’hai lasciata?”, “Sei bello aripiate! Carne fresca, questo devi cercare non la babbiona”, “Come sta nonna Gemma, è andata all’Inps?”. Quasi tutti di questo tenore i post degli hater, che non riescono proprio a credere al loro rapporto. (Continua dopo la foto)























Tra coloro che manifestano le maggiori perplessità c’è ovviamente l’opinionista del programma di Maria De Filippi, Tina Cipollari, la quale si battibecca con Gemma da anni. La mamma di Vivarelli ritiene invece credibile questa conoscenza e pensa che suo figlio sia realmente interessato. Pare tra l’altro che Sirius e la Dama di ‘UeD’ siano stati avvistati insieme anche al di fuori del dating show. Quindi, il tutto procederebbe a gonfie vele nonostante le tante critiche. (Continua dopo la foto)

Gemma ha rilasciato alcune dichiarazioni particolari qualche ora fa: “Devo ammettere che mi è venuta la sindrome della capanna, ma non sono ancora un misantropo…”. La donna mantiene sempre un tono educato nelle sue risposte agli insulti, senza per questo allentare le tensioni scese in campo: “Rassegnati e scusami ma sono ancora qui, anche per te…Altrimenti non avresti scritto…Grazie…”. Staremo a vedere cosa succederà in futuro.

