Il gossip continua a inseguire Gabriel Garko, ora finito nel mirino dei paparazzi della rivista Chi. Finito il lockdown, qualche giorno fa l’attore ha lasciato la sua tenuta alle porte di Roma, dove ha trascorso la quarantena, e si è subito rituffato nella mondanità della capitale. Ma non con l’amico fraterno Gabriele Rossi, il collega con cui la cronaca rosa ha ricamato e non poco in passato.

Da tempo, anche a causa della situazione di emergenza sanitaria, non c’è più traccia di Rossi nella vita di Gabriel Garko e infatti non è con lui che ha trascorso una serata fuori in zona Prati, a Roma. Questa volta è stato sorpreso a cena con un ragazzo che non si era mai visto nella sua cerchia di amici e che la rivista definisce “un amico molto speciale”. (Continua dopo la foto)

























Nei giorni scorsi si era parlato di una crisi sentimentale che avrebbe portato Gabriel Garko a rifiutare anche il ritorno in tv, sia al Grande Fratello Vip che a una possibile nuova edizione de L’Isola dei Famosi, ma adesso sul suo volto è tornato il sereno forse proprio grazie a questo misterioso nuovo amico con cui è stato fotografato. (Continua dopo la foto)















I paparazzi di Chi li hanno immortalati prima dentro il locale e poi anche fuori. “Gabriel Garko riparte con un amico molto speciale” è il titolo dell’articolo ma nessun dettaglio è stato rivelato sul suo accompagnatore con cui, come mostrano le foto, c’è grande complicità. “Gabriel Garko riparte con un amico molto speciale – si legge sulla rivista di Alfonso Signorini. (Continua dopo le foto)











”L’attore sorpreso a cena in compagnia di un ragazzo con il quale traspare una sintonia simile a quella che aveva con Gabriele Rossi – prosegue la rivista – Tra loro grandi risate, abbracci e complicità. Una passeggiata con un ragazzo che lo abbraccia più volte affettuosamente alle spalle. Fino a pochi mesi fa questa stessa confidenza era riservata a Gabriele Rossi. Gabriel sembra vivere una ripartenza all’insegna della serenità. Questo amico speciale lo rende sereno e sorridente come da tempo non si vedeva”.

