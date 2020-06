Antonella Clerici, annuncio dolcissimo con tanto di scatto del nuovo arrivato: foto

In attesa di poterla nuovamente ammirare nel piccolo schermo con il suo nuovo programma ‘Casa nel Bosco’, che andrà in onda ogni giorno su Rai 1 da mezzogiorno in poi, Antonella Clerici ha deciso di rendere partecipi tutti i suoi fan di una notizia davvero molto bella. Assieme al compagno, alla figlia Maelle e ai figli della sua dolce metà, la donna si trova al momento in una fantastica tenuta in campagna, lontana dai rumori della città. E sta offrendo tantissimi scatti interessanti.

L'abbiamo vista con diversi animali, come cani, gatti e cavalli, e la news che ha postato riguarda proprio un animale. Infatti, nella giornata di oggi è venuto alla luce un meraviglioso vitellino. Quest'ultimo è stato fotografato dalla conduttrice televisiva, mentre è intento a correre nell'erba dei campi. Il suo pelo è ancora sporco e non riesce a camminare nel migliore dei modi, essendo nato da pochissimo. Il meraviglioso vitellino appare però già spensierato e decisamente allegro.

























Nella didascalia che accompagna la foto ha scritto: "Nuovo nato oggi a casa…#muccahighlander corre già libero nei prati #natura #casanelbosco #animali". Migliaia sono stati i like ottenuti da Antonella, che ha risposto ad alcuni follower che le chiedevano come si chiamasse. Ma lei ha aggiunto: "Ancora non lo sappiamo". Quindi, bisognerà attendere per conoscere il nome dell'animale. Questa ulteriore istantanea fa comprendere quanto a lei piaccia questo posto paradisiaco.























Tantissimi anche i commenti lasciati dai suoi ammiratori sotto il suo post. Tra i molti che ha avuto il piacere di leggere, spiccano i seguenti: "Dio mio, cos'è la natura…", "Che tenero, grande voglia di vivere e correre tra i prati. Brava Antonella per la tua passione verso gli animali", "Stupendi, sono meravigliosi", "Poter vivere certe esperienze fa bene al cuore", "Che tenerezza, quanto è grande la natura!", "Questa è la parte bella della campagna. Splendido", "Una meraviglia".

Nei giorni scorsi, ad una persona che sui social network le ha domandato se Roma le mancasse, ha replicato: “Roma rimarrà sempre nel mio cuore, è la mia città, ma oggi preferisco vivere in campagna. A Roma amici e lavoro”. La splendida casa della conduttrice in Piemonte è spesso da sfondo ai suoi scatti sui social e, secondo indiscrezioni, proprio nella casa della conduttrice sarebbero state realizzate le riprese per il suo nuovo format.

