Filippo Bisciglia, una foto sui social ed è puro delirio. È pioggia di cuori e commenti

Tra qualche settimana tutti i fan di ‘Temptation Island’ si incolleranno davanti alla televisione per godersi il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Si parla che metà delle coppie che vedremo all’opera sono personaggi famosi, ma non ci sono certezze ufficiali. Il padrone di casa della trasmissione in onda su Canale 5 ha mandato tutti in visibilio poco fa postando una sua immagine, accompagnata da una frase emblematica che ha elettrizzato i suoi ammiratori e quelli del programma.

Ha deciso di proporre ai suoi follower di Instagram uno scatto del 2018, ma che è diventato più attuale che mai. Parliamo di un suo selfie con la scritta ‘Temptation Island’ che campeggia alle sue spalle. Nella didascalia a corredo dell’istantanea ha scritto: “Questa foto è di due anni fa, ma non potevo non metterla. Testimonia il fatto che ormai stiamo per partire”. Un annuncio in grande stile del conduttore Mediaset, pronto a gettarsi in questa nuova avventura. (Continua dopo la foto)

























Poco dopo è sceso più nei dettagli, spiegando perché abbia pubblicato questa immagine datata: “Questa è una delle tre foto porta fortuna che pubblico ogni anno prima dell’inizio del nostro programma. Dico nostro perché sono convinto che sia così”. Dunque, per Bisciglia questo scatto rappresenta un talismano affinché possa tutto andare per il verso giusto. Pioggia di like e commenti per lui. Manca pochissimo per l’avvio delle registrazioni e, visto anche quanto successo con l’emergenza sanitaria, un po’ di fortuna serve. (Continua dopo la foto)























Intanto, continuano incessantemente a circolare indiscrezioni sul cast del reality show. Si parla della presenza di Giulia Cavaglià e di Francesco Sole, anche se mancano dichiarazioni da parte dei diretti interessati. Per il resto, è tutto ancora alquanto misterioso. Quindi, i telespettatori dovranno armarsi ancora di tanta pazienza e cercare di ridurre l’ansia da attesa. Ancora qualche settimana e poi potranno rituffarsi in questa trasmissione che metterà alle prova la fedeltà delle coppie. (Continua dopo la foto)

Alcuni giorni fa si era sparsa con insistenza la voce riguardante una presunta gravidanza della sua partner Pamela Camassa. Ma la donna, con una foto che ha messo in evidenza la sua pancia piatta, ha smentito categoricamente il rumor. E c’era già chi era pronto a giurare che Filippo Bisciglia volesse fare questo annuncio roboante proprio durante la trasmissione tv.

“Cose spudorate, foto di…”. Pago senza freni. La rivelazione è davvero bollente