“Cose spudorate, foto di…”. Pago senza freni. La rivelazione è davvero bollente

Dopo mesi di lontananza a seguito dell’esperienza a Temptation Island Vip e il ricongiungimento davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, Pago e Serena Enardu hanno chiuso. I due sono tornati insieme, hanno parlato di matrimonio, fatto progetti ma, dopo qualche tempo tra loro è finita di nuovo. Era stata Serena ad annunciare la rottura, poi Pago, con una lettera a Chi ha deciso di raccontare i motivi della rottura.

“Ho scoperto qualcosa da cui non si può più tornare indietro” ha detto sibillino Pago. E ancora: “È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei”, riferendosi alla relazione della Enardu con il tentatore Alessandro. “La frase che non scorderò mai è una: ‘Ci sono stata più volte’. Ho sbagliato, mi sono fidato. Lei era il grande amore della mia vita”, aveva spiegato Pago parlando dei messaggi che la Enardu si scambiava con il giovane. (Continua a leggere dopo la foto)

























Poi Serena lo ha sbugiardato spiegando che lei gli ha sempre detto la verità su quel flirt con il tentatore e che la rottura è avvenuta per un altro motivo. Pago è tornato a parlare della sua ex e della sua vita. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici su Radio 2. “C’è chi ti massacra, chi ti vorrebbe sempre con una donna, chi invece non ti ci vorrebbe mai vedere. C’è chi dice che piange per me, che piange per la coppia, ma non ci puoi pensare”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Già quando finisce una storia stai male, se poi stai dietro a tutti diventa impossibile. Scelgo io cosa fare della mia vita, non possono scegliere i follower, anche se ci tengono tanto. Non ci capiamo niente noi, figuratevi chi non c’entra niente. Comunque, la mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare”, ha spiegato il cantante ed ex Grande Fratello Vip. “Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio. Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani. Adesso invece siamo in ottimi rapporti”. (Continua a leggere dopo la foto)









L’intervista ha toccato anche il tema dei follower. Da quando la coppia ha partecipato a Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip i loro seguaci si sono divisi in diverse categorie e Pago ha raccontato qualche aneddoto piccante sulle strane richieste che gli arrivano sui suoi account social. “Ne arrivano tantissime. Proposte, video. Mi mandano delle robe osé, proposte indecenti, abbastanza anche spudorate. Mi chiedono anche le foto dei piedi, delle mani. Ma anche altro”.

