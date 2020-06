“Ho perso la vita…”. Ermal Meta, la confessione arriva solo oggi. Quel ricordo è struggente

Il cantante Ermal Meta ha voluto dedicare un post molto commovente in un giorno davvero speciale. Nonostante oggi non sia il suo vero compleanno, ha voluto omaggiare la sua seconda vita. Ovvero quando è finalmente giunto in Italia ed ha ricominciato a vivere appieno. Dopo i tanti momenti di dolore, ha finalmente ritrovato la felicità e anche il successo. Si è messo alle spalle la sua nazione d’origine, l’Albania, ed ha conquistato giorno dopo giorno gli obiettivi prefissati.

Il suo racconto del suo difficile passato albanese è ancora vivo, ma 26 anni fa ha trovato quella serenità tanto auspicata. Una confessione che ha emozionato i suoi numerosissimi fan, che hanno letto con piacere e allo stesso tempo tristezza il suo messaggio. Sul suo profilo Instagram, l’artista ha dunque esordito così: “Oggi compio 26 anni. Ero già vivo quando nacqui, avevo 13 anni e il 16 giugno del 1994 persi la vita che avevo per viverne un’altra. Attraversai il mare…”. (Continua dopo la foto)

























Poi ha proseguito: “Misi i piedi su una terra straniera. Italia la chiamavano, si chiama ancora così. Non ne sapevo nulla, ma lentamente ho iniziato a guardarla e poi a vederla. Poi mi sono lasciato guardare a mia volta. Non fu amore a prima vista, ma qualcosa da costruire con fatica, pazienza, lotta e infine pace. Adesso siamo talmente in simbiosi anche se ogni tanto mi fa perdere le staffe. Succede quando vedo alcuni che non hanno dovuto fare fatica per farsi amare da lei”. (Continua dopo la foto)























Ermal ha aggiunto: “Quando sbaglio le dico ‘dai sono giovane, ho solo 26 anni’, sperando di cavarmela. Ma lei lo sa che ho barato, glielo ha detto la mia terra d’origine che si trova di fronte. Quella terra era una madre troppo povera e disperata per occuparsi di tutti i suoi figli. Sotto il mare le loro mani sono avvinghiate dalla notte dei tempi come quelle di giganti sdraiati e noi piccoli uomini crediamo di appartenere a mondi diversi solo perché non vediamo con gli occhi questo legame”. (Continua dopo la foto)

Meta ha concluso il suo discorso: “Sorrido quando penso a quel giorno, ricordo che tremavo costantemente, come se facesse freddo. Avevo la sensazione di andare lontanissimo. Se potessi incontrare quel bambino per pochi secondi gli direi: ‘ehi, non ti preoccupare. Stai solo andando a casa di tua zia che ti tratterà come un figlio'”. Il suo post è riuscito ad ottenere oltre 24.600 like.

