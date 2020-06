Dopo il grave incidente d’auto a Tel Aviv, Lapo Elkann torna a parlare e lo fa in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. Nel dicembre del 2019, il rampollo della casa Agnelli è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in Isreale. L’imprenditore 42enne, nipote dell’avvocato Gianni Agnelli, era stato ricoverato in codice rosso all’Assunta Hospital di Tel Aviv con diverse fratture.

Appena uscito dall’ospedale (è stato anche in coma) Lapo aveva voluto ringraziare Dio e i medici per essere ancora vivo. “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato”, aveva dichiarato. “Umanamente Lapo Elkann non è come lo descrivono gli altri, ma è un uomo con il cuore aperto e che ha voglia di fare del bene. Con l’incidente ho capito che è questo il mio nuovo motto di vita. Il motivo della mia vita oggi è aiutare gli altri e chi ha i miei stessi problemi, ma non i miei stessi mezzi per cercare di uscirne”. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Sono stato graziato da Dio più volte, devo ringraziarlo e mai dimenticarlo. Ho avuto varie peripezie ed è inutile nasconderlo, i miei alti e bassi sono di dominio pubblico e, dopo quello che mi è successo in Israele (un grave incidente, ndr), ho avuto una spinta in più. Non per il cognome o i soldi, ma per essere riuscito ogni volta a rialzarmi”. Lapo Elkann ha un grande senso di gratitudine nei confronti della vita e con la fondazione LAPS attiva già dal 2016, c ha già potuto realizzare diversi progetti destinati ai minori. In piena pandemia, per esempio, ha trovato naturale impegnarsi con ancora più nel volontariato. (Continua a leggere dopo la foto)















“Non sono attaccato a quello che possiedo e, se intorno a me vedo sofferenza, lo sono ancora di meno. Con la raccolta fondi destinata alle famiglie più bisognose siamo partiti da Italia e Portogallo, e adesso con la creatività e la generosità italiana vogliamo aiutare altri Paesi. Nulla verrà sconfitto senza il contributo di tutti. Nelle difficoltà più si aiutano gli ultimi più il mondo diventerà un posto migliore”, spiega Lapo Elkann al settimanale Chi. “Nella vita niente ti è regalato e niente è semplice, ci sono stati momenti dove dentro di me avevo buchi giganteschi. Molti diranno che, essendo nato ricco, ho avuto vantaggi e infatti non mi lamento e non faccio la vittima, dico comunque che qualunque essere umano può attraversare dei grandi vuoti. Io li ho provati a colmare in modo sbagliato, con le sostanze”. (Continua a leggere dopo la foto)









Lapo Elkann ha ritrovato l’equilibrio grazie all’amore e agli affetti più cari: “Tutto quello che è esteriore, come il successo, non conta se non capisci qual è il tuo posto nel mondo”. La famiglia ha giocato sempre un ruolo di primaria importanza nella vita di Lapo Elkann, soprattutto il forte legame con i suoi due fratelli: “Tra noi tre c’è un cordone d’amore che ci legherà per sempre, ci vogliamo un bene pazzesco e senza i miei fratelli non sarei quello che sono”. L’amore per la famiglia, quello per una donna e poi quello per l’Italia, la patria alla quale Lapo Elkann ha fatto la sua dichiarazione: “Ho tantissima voglia di mettere radici e le radici numero uno sono il mio Paese. Posso girare il mondo, ma questa è casa mia”.

