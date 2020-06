Beatrice Valli, la foto preoccupa i fan ed è costretta a vuotare il sacco

Beatrice Valli è nuovamente diventata mamma recentemente per la sua gioia personale e quella della dolce metà Marco Fantini. Ma nelle scorse ore ha postato un’immagine sui social che ha preoccupato moltissimo i suoi fan. Nello scatto in questione è sembrata decisamente molto stanca e abbastanza triste e tutti le hanno fatto notare la situazione. Qualche ora fa ha voluto chiarire il tutto, ammettendo che non sta attraversando un periodo contraddistinto dalla serenità e dalla felicità.

Innanzitutto ha fatto capire che è trascorso soltanto un mese dal parto, quindi c'è bisogno di tempo per ristabilirsi del tutto. Inoltre, ha dovuto fare i conti con un problema di salute e più precisamente con la mastite. La febbre si è alzata di molto e il terzo giorno è stato il più duro da affrontare. Dunque, questa ulteriore problematica di natura fisica le ha dato un'altra mazzata. Eppure soltanto 15 giorni fa era apparsa in una forma stratosferica, ma qualcosa è cambiata.

























Dunque, ha spiegato di essersi sottoposta ad alcune terapie antibiotiche proprio per risolvere questa situazione spiacevole. Ecco quali sono state le sue parole: "Non è un periodo semplice, la sfiga è sempre con me". Ovviamente non ha voluto fatto intendere di essere una persona molto sfortunata, però questi momenti complicati le creano delle difficoltà. I medici le hanno detto che il grande stress e la stanchezza possono provocare problemi del genere, quindi occorre maggiore relax.























L'influencer ha quindi dichiarato ancora: "Vado sempre avanti finché non arrivo ad un limite". L'obiettivo adesso è sconfiggere il prima possibile la mastite per dedicarsi con più forza e dedizione ai suoi tre figli. Beatrice non vorrebbe comunque dare sempre delle spiegazioni per ogni cosa che succede. Le sue condizioni attualmente però sono abbastanza buone, ma servirà qualche giorno di riposo per rimettersi totalmente in forma. I suoi follower possono tirare un sospiro di sollievo.

Visualizza questo post su Instagram Trovate l’intruso😅 #mylife #lakecomo Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 15 Giu 2020 alle ore 2:07 PDT

Eppure, come anticipato in precedenza, due settimane fa aveva posato come una modella accanto alla carrozzina. Sullo sfondo un panorama mozzafiato, ma impossibile non concentrare l’attenzione sull’outfit super aderente della neo mamma che in questo scatto aveva sfoggiato un fisico incredibilmente in forma a solo un mese dal parto. La perfetta silhouette della Valli non poteva passare inosservata.

