Si è sposata in gran segreto! Nessuno sapeva che la bella top model Vittoria Ceretti, una delle modelle italiane più famose nel mondo, avrebbe fatto il grande passo. E invece lei, bella come il sole, ha annunciato la grande notizia con alcune foto postate su Instagram. Vittoria Ceretti si è sposata a Ibiza con il dj Matteo Milleri. E se tutto era rimasto segreto fino al fatidico sì, ora che è passata qualche settimana, è stata lei a dare la notizia tramite i social.

Classe 1998, la splendida modella ha sposato il suo principe azzurro che è co-fondatore nel 2009 dei Tale of Us, il duo di deejay. La coppia vip ha scelto come location del matrimonio un piccolo villaggio a Ibiza. Es Cubells, per la precisione, piccolo villaggio situato nella zona sud-ovest. Si sono detti sì il primo giugno ma la Ceretti ha postato solo ora le foto, quindi si è saputo da poco. Inutile dire che erano bellissimi… E molto emozionati. Continua a leggere dopo la foto

























Lei è una dea, splendida: il suo abito è bianco, semplice. Una visione. È felice mentre bacia e stringe il marito. Tra le prime a commentare il post condiviso dalla top model c’è Chiara Ferragni che fa gli auguri alla bella coppia. Un matrimonio davvero segreto: quasi nessuno sapeva le loro intenzioni e praticamente nessuno era a conoscenza del fatto che si sarebbero sposati. “01.06.2020 From this day forward” scrive Vittoria Ceretti a didascalia della piccola galleria di foto che ha condiviso sui social. Continua a leggere dopo la foto















Nelle foto si vede che Vittoria Ceretti non ha praticamente trucco. Se c’è è davvero poco e la fa sembrare naturalissima e perfetta. L’abito, firmato Jacquemus, è lungo, bianco e semplice. E lei indossa il velo che la rende ancora più romantica. I capelli sono sciolti e lisci, senza acconciature elaborate. Sono davvero una bella coppia… Non sono quasi mai al centro del gossip perché tengono tantissimo alla loro privacy. E sono stati bravi a tenere tutti i preparativi segreti… Continua a leggere dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram 01.06.2020 🤍 from this day forward Un post condiviso da Vittoria Ceretti (@vittoria) in data: 16 Giu 2020 alle ore 5:08 PDT



Vittoria e Matteo fanno coppia fissa dai primi mesi del 2020, almeno questo è quello che si sa. Insomma, stanno insieme da poco ma già si sono sentiti pronti di giurarsi amore eterno. La loro storia è iniziata dopo che Vittoria Ceretti ha rotto con il suo ex Tony Effe della Dark Polo Gang. Che dire? Auguri splendori!

