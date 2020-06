“C’è la pena di morte per quello che hai fatto!”. Nina Moric all’attacco: accuse pesantissime

Nina Moric, scappa fuori il messaggio misterioso. Il destinatario? Non è ancora certo si tratti proprio di Mario Luigi Favoloso, ma le parole usate dalla Moric su il proprio profilo Instagram potrebbero spazzare via ogni dubbio. D’altronde che tra i due sia ancora in corso una battaglia legale per presunte violenze e abusi è noto a tutti. Ma meglio capire meglio come stanno le cose.

Lo sfogo della modella croata è durissimo e quasi tutto conduce a un unico destinatario del messaggio, ovvero il suo ex fidanzato Favoloso. Una storia d’amore che forse contempla la rottura più drastica degli ultimi tempi. Una relazione che, stando alle dichiarazioni della modella, sembrerebbe essere stata scritta sul proprio corpo. Accuse di violenza fisica e minacce che non potevano che riversarsi nelle aule di un tribunale. (Continua a leggere dopo la foto).

























Mario Luigi Favoloso, più volte intervistato nel salotto di Barbara D’Urso, ha più volte smentito quanto sostenuto dalla Moric: nessuna violenza né fisica né psicologica sembra pesare sulla sua coscienza. Ma Nina afferma tutto il contrario, dando a Favoloso del bugiardo. Pesanti rivelazioni si aggiungono al racconto e Nina decide di rilasciarle pubblicamente su Instagram. (Continua a leggere dopo le foto).























E purtroppo in mezzo alla battaglia finisce anche il figlio Carlos, che secondo quanto sostenuto dalla Moric, avrebbe subito violenze quando aveva poco più di 12 anni. A farlo pensare un fuga a Zanzibar dell’ex, dove spesso la coppia era solita trascorrere momenti molto distanti dall’idea di quella rottura che si è poi rivelata essere l’unica necessaria cosa da fare accadere. (Continua a leggere dopo la foto).

E le parole della Moric sono abbastanza dirette: “Col cavolo che scappi! Carlos testimonierà quello che tu hai fatto quando aveva solo 12 anni. Affronta il processo!! Di cosa hai paura, che tutti sapranno le tue perversioni? Non hai scampo! Toccami tutto ma non toccare mio figlio! Hai paura che le persone sapranno cosa sei? Zanzibar può aspettare. Ps. Lì c’è la pena di morte per quello che hai fatto. Tu sai!”. E aggiunge: “Non auguro a nessuna madre di sentire dalla bocca di suo figlio quella verità. Se vuole scappare in Tanzania, a Zanzibar, vada. Non c’è nessuna vendetta, ma giustizia per un minore, per un fatto che si è poi ripetuto a 17 anni. In alcuni paesi c’è anche la pena di morte. rimani a Milano, se hai ragione vedremo. Ma non ti permetterò di scappare, sono una madre”.

