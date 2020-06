Chi ha seguito sin dall’inizio il Grande Fratello non può aver dimenticato Floriana Secondi. Non solo perché la concorrente romana classe 1977 ha poi vinto l’edizione del 2003, ma anche per le sue “performance” all’interno della Casa di Cinecittà. Solare, verace, diretta, simpaticissima: Floriana ha subito conquistato inquilini e telespettatori.

Come dimenticare poi i suoi tentativi di corteggiamento verso Luca Argentero, che nel reality si era avvicinato a Marianella, al quale riuscì alla fine a strappare un bacio? Anche davanti alle telecamere Floriana non ha mai nascosto il suo passato difficile. Cresciuta in un orfanotrofio, è comunque riuscita a tirare fuori grinta ed energia per affrontare di petto la vita. Ha un fratello e una sorella, Eleonora ed Enrico, e negli anni è riuscita a crearsi una famiglia, compensando il grande vuoto che ha caratterizzato il suo passato.

























L'ex gieffina che tante volte abbiamo ritrovato nei salotti tv di Barbara D'Urso, ha alle spalle ha un matrimonio con Mirko Fantini dal quale nel 2008 è nato Domiziano, il suo unico e adorato figlio. La gioia di essere mamma traspare anche nelle tenere foto che di tanto in tanto appaiono sul suo profilo Instagram. Tutte cariche d'amore, anche nelle didascalie.















Ogni post che vede protagonista il suo Domiziano raccoglie inevitabilmente tantissimi like e commenti. Uno degli ultimi risale a un paio di settimane fa: un selfie mamma e figlio che ha entusiasmato subito il suo pubblico social. "Stupendi", "Che belli", si legge. E ancora, tra tanti cuoricini: "Uguali", "Siete una fotocopia" e "Siete proprio uguali, stessa espressione".











Tempo fa, ospite a Storie Italiane, Floriana ha parlato di Domiziano oggi adolescente con Eleonora Daniele: “È la mia emozione e il mio amore più grande. Mio figlio è frutto dell’amore; il padre è stato l’uomo che ho amato di più, lo conoscevo fin da bambina”. Ma ha anche rivelato che quando era più piccolo è stato vittima di bullismo. Per lungo tempo il piccolino è stato picchiato e alla fine è stato costretto a cambiare scuola dopo anni in cui ha incassato in silenzio: “La vittima, quando succedono queste cose, non ne parla con nessuno – ha spiegato Floriana – Mio figlio non ne ha parlato mai con me, per anni è stato in silenzio, dopo tre anni di abusi era quasi arrivato all’esaurimento”.

