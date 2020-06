Anna Tatangelo è uno splendore. Dalla rottura con Gigi D’Alessio ad oggi, la cantante di Sora ha dato prova di grande forza, riuscendo a mettere da parte la delusione e ripartire una volta per tutte, pensando prima all’amore verso se stessa. Tante le immagini condivise con i fan e innnumerevoli i like e i commenti che riesce a raccogliere ogni giorno. Di recente ecco uscire fuori una sorpresa.

Forse la vita sentimentale della Tatangelo non sembra essere volta per il meglio negli ultimi tempi, ma il dato di fatto è che la cantante di Sora non ha mai riversato sui social troppi sfoghi pubblici, come solitamente accade quando un cuore 'vip' viene infranto. Abbiamo visto una Tatangelo esibirsi in simpatici e sensuali balletti in TikTok, ma anche in versione più riflessiva.

























Di recente, però, è accaduto qualcosa di insolito, o meglio, è accaduto quello che solitamente accade quando è necessario lasciare che 'qualcosa' rimanga in ombra. Gli scatti improvvisamente sono scomparsi dall'account della cantante. Quello che rimane è solo qualche storia. Un vero e proprio stravolgimento quello apportato al profilo social. Un'abitudine della Tatangelo, quando qualcosa di importante attende di essere comunicato ufficialmente.















Una nuova vita, anche sentimentale, si sta prospettando all'orizzonte? È così che voci di corridoio continuano a procedere indisturbate sul presunto nuovo amore della cantante. Il nome c'è ed è quello di Daniele Petricca, che con Anna condivide la passione e il mestiere del musicista. Nessuna smentita, ma già si sa che i due sono intenti a collaborare per il nuovo brano. Poi un altro dettaglio interessante.









Una gif appare nella storia recente di Anna, in cui la splendida di Sora si cuce la bocca. Insomma, tutto porterebbe a pensare che si possa trattare di una novità davvero importante, che Anna prova ancora a tenere nascosta. Si vocifera che sia un tentativo per accendere i riflettori su di sé, ma pensate davvero che la Tatangelo abbia bisogno di montare su castelli di carta per ottenere qualche like in più?

