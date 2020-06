Barbara D’Urso sembra irrefrenabile. La conduttrice di Live Non è la D’Urso ha sicuramente recuperato le giuste energie, nonostante sia stata spesso travolta nel vortice delle polemiche più dure. Eppure si rialza ogni volta, e procede, dritta lungo la sua strada, senza curarsi neanche troppo di chi pare non tollerare questa sua forma di apparente indifferenza. In un solo selfie, Carmelita è riuscita a rappresentare tutto questo.

“Si va avanti ancora!”, per Barbara D’Urso non è tempo di arrestare la corsa. Nonostante le numerose polemiche, si alza la testa e si va avanti, sempre uno splendido sorriso ‘stampato’ in faccia. Ed è proprio questo il momento di dirlo: che faccia! La conduttrice di Live-Non è la D’Urso pubblica un selfie durante il backstage della puntata, stuzzicando gli hater e omaggiando i fan. (Continua a leggere dopo la foto).

























Solo a poche ora dalla diretta di Live, Barbara è riuscita a sintetizzare in un solo selfie tutta la sua energia e tutto il suo entusiasmo, mettendo simpaticamente a zittire il pubblico di hater sempre più pronto a bersagliare e affondare. Il ‘supertrucco esagerato’, poi, la ciliegina sulla torta: i fan non possono che rimanere colpiti dalla sua solarità e bellezza. (Continua a leggere dopo la foto).















Lo ha ammesso lei stessa di aver esagerato, ma la prova trucco sembra essere stata superata al meglio. Impossibile non rimanere incantati dal rossetto ‘rossissimo’ sul sorriso in primo piano della conduttrice più amata e odiata degli ultimi tempi. Fa sorridere ripensare a un altro selfie, in cui Carmelita si è mostrata in una versione del tutto naturale. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Prova di #supertrucco esagerato 💄😜 #rossettorosso #makeup #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 14 Giu 2020 alle ore 5:06 PDT

E tra i commenti, comunque, continuano a piovere frecciatine al veleno. Si legge anche un riferimento alla stimata collega del piccolo schermo: “Un mostro”,”Dopo le critiche di ieri ecco oggi truccata, legge legge. Guarda e impara dalla tua amica Mara. Buona domenica a tutti”, “Il trucco esagerato poi tutti i filtri che ha messo…x essere una 20enne”, ” Barbara per caso ti sei truccata al buio stamattina?”. Ma esiste, fortunatamente anche chi la ama: “Sei una dea”.

