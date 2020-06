“Che spettacolo!”. Benedetta Parodi, nuovo arrivo in famiglia: un annuncio che più dolce non si può

Benedetta Parodi si spinge ben oltre. La conduttrice non limita la sua popolarità solo sul piccolo schermo. È così che le piattaforma social diventano un altro canale per comunicare con i numerosi fan e infatti il profilo Instagram della Parodi raggiunge grandi numeri: più di 800 mila followers e l’ex conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’ guadagna ancora più strada.

Abbiamo avuto modo di entrare nella vita privata di Benedetta Parodi e capire le dinamiche di famiglia. Il risultato? La conduttrice ama gli spunti di mezzanotte e adora circondarsi dei suoi affetti più cari, senza per questo rinunciare alle sue più grandi passioni, prima tra tutte la cucina, ovviamente. Di recente il post di Benedetta ha emozionato con dolcezza. Infatti ha voluto mostrare le immagini di un nuovo arrivato. (Continua a leggere dopo la foto).

























Anche la famiglia Parodi – Caressa e a dare l’annuncio c’ha pensato proprio lei con un post molto stravagante: “Vi ricordate le uova azzurre di qualche settimane fa?’, chiede in didascalia. Il video presenta a tutti il nuovo arrivato in casa. Ma per chi segue la conduttrice quotidianamente saprà anche che di recente la Parodi aveva parlato di una sorpresa. (Continua a leggere dopo la foto).















Un simpatico pettirosso ha fatto il suo ingresso in casa e le uova azzurre che si sono schiuse erano proprio di mamma pettirosso. Ecco dunque i pulcini più famosi del web, grazie all’iniziativa della Parodi di riprendere tutto in un video e mettere in bella mostra la splendida emozionante nascita. Benedetta, ancora una volta, diventa la reginetta delle sorprese. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Vi ricordate le uova azzurre di qualche settimana fa? Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 12 Giu 2020 alle ore 6:48 PDT

I commenti dei fan non potevano che coronare questo magico momento: “Che tenerezza”, “Ma che meraviglia”, “Che spettacolo. Evviva evviva”, “Che carini”. Poi qualcuno fa persino notare alla conduttrice che non si tratta di pettirosso ma di merli. Rimane il fatto che le uova azzurre sembrano sopraggiungere come buon auspicio per l’intera famiglia. Chissà come andrà interpretato tutto questo.

Mara Venier perde il controllo con l’ospite a Domenica In: “Sei uno str***!”