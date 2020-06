“Ma ti sei vista?”. Chiara Ferragni, lo scatto con le sorelle finisce nel centro del mirino: demolita

Chiara Ferragni in un trio imperdibile. L’intera famiglia Ferragni e consorte hanno pensato bene di trascorrere un weekend lontano da tutto e da tutti, in Liguria. Cinque Terre è la destinazione che ha accolto sotto i raggi del sole l’intera squadra, che non ha perso tempo per condividere con i follower la bellezza dei paesaggi che preannunciano l’arrivo dell’estate. Poi un dettaglio, che emerge proprio in alcune foto.

Basta semplicemente guardare il profilo Instagram di Chiara Ferragni per cogliere la spensieratezza che ha contraddistinto questo weekend. Mare, sole, e tanto tempo da trascorrere non solo con il marito Fedez, ma anche con le due sorelle, Valentina e Francesca. Dalle foto in barca in bikini alle passeggiate, tutto con colazione inclusa. Ed è proprio lì che cade l’occhio. (Continua a leggere dopo la foto).

























L’influencer pubblica una foto in cui è intenta a fare colazione, con sullo sfondo uno splendido paesaggio. La didascalia dello scatto recita: “Breakfast with a view”. Chiara è semplicemente splendida. Siede al tavolino e indossa shorts e reggiseno. Ma non uno qualsiasi, Un reggiseno che riesce a colpire per la sua semplicità, la stessa con cui Chiara mette in bella mostra il suo décolleté. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram Today’s breakfast with a view 🇮🇹 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 13 Giu 2020 alle ore 3:26 PDT

Ma accanto a chi si complimenta, c’è anche chi punta dritto e colpisce a fondo. Il reggiseno, lo abbiamo detto, è molto semplice. Ricorda più un top che altro, dal tessuto morbido e tenuto da laccetti. Un utente esclama: “Con tutti quei soldi…compratelo un reggiseno”. E da questo ha preso il via la battaglia di zoom. Un altro dettaglio salta agli occhi e viene sottolineato. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Ferragni sisters at sea 💘 @fraferragni @valentinaferragni Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 14 Giu 2020 alle ore 1:23 PDT

“Ma avere i piedi brutti è una cosa di famiglia?”. Questa volta a venire colpita e affondata non è Chiara ma la sorella Francesca. Piedi allungati, ma solo per effetto del grandangolo. Agli hater poco importa, l’importante è fare notare le cose con una punta di veleno in grado di sollevare polveroni su polveroni. Fortuna per le sorelle Ferragni che esiste anche chi prende le loro difese: “Belle, Belle”.

