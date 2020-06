Sonia Bruganelli, ennesimo attacco frontale. Tutta colpa di quella foto: cosa è successo

Ancora una volta la bellissima moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è finita nel vortice delle polemiche per una immagine postata sui social network. Dopo essere stata bersagliata su una sua uscita poco felice sulla capitale Roma, la donna è stata successivamente contestata per non aver rispettato le distanze di sicurezza negli studi. Ma adesso ecco un altro capitolo: tutta colpa di una foto postata nella giornata di ieri, venerdì 12 giugno, sul suo profilo ufficiale Instagram.

Sonia ha pubblicato un bicchiere di champagne e due borse firmate che ha voluto mettere in mostra. Nella didascalia ha scritto: “Le sinergie. Quelle belle”. Osservando lo specchio, si può anche intravedere un suo collaboratore, il che fa presupporre che l’abbia scattata all’interno della sua società di produzione. Ma ai suoi follower l’ostentazione della ricchezza non è andata proprio giù e sono piovuti tantissimi commenti decisamente negativi. Un post assolutamente non apprezzato. (Continua dopo la foto)

























La dolce metà del conduttore di Mediaset è stata costretta a leggere messaggi di questo tenore: “Come fai ad ostentare continuamente la tua ricchezza? Sai che ci sono persone che non possono permettersi nemmeno il pane? Per te non esiste altro”, “Mi sarei voluta regalare anche io una ricompensa del genere, ma devo fare ancora troppi sacrifici a causa della chemioterapia”, “Ma voi vip spendete davvero così tanti soldi per le borse?”, “Sei sempre la solita, eh”. (Continua dopo la foto)























Ma non è finita qui: “Le tue ostentazioni dimostrano la donna che sei. Ti offendi da sola, praticamente”, “Poveri animali”, “Ho sbagliato a seguire una persona del genere. Rimedio subito”. Tantissima rabbia dunque mostrata dai suoi seguaci, che non le hanno proprio perdonato questa immagine. C’è anche chi l’ha apprezzata, scrivendole “Brava”, “Sei fantastica”, ma evidentemente le critiche sono state le grandi protagoniste. Chissà se la Bruganelli vorrà rispondere agli hater. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Le sinergie … quelle belle ♥️👜🥂 @sdl.tv @louisvuitton @ruinart Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 11 Giu 2020 alle ore 9:34 PDT

Queste alcune dichiarazioni di Sonia sul marito Bonolis: “Mio marito dice di essere il più romantico della coppia, ma in realtà io lo sono stata quando lui non lo era. All’inizio di ogni rapporto c’è solo chimica e non si può pretendere la stessa passione dopo tutti questi anni. Anche perché, detto tra noi, Paolo rischierebbe di fare una brutta fine. È normale che l’amore prenda un’altra piega, sarebbe da folli pensare che tutto resti immutato nel tempo”.

Beatrice Valli, lo scatto a un solo mese dal parto ‘vola’: “Ma da che pianeta arrivi?”