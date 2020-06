Benedetta Parodi è la sorella minore di Cristina ma anche lei è famosissima, in tv ma anche sui social. Giornalista, conduttrice tv e padrona di casa a ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, su Instagram è attivissima e, da esperta di cucina quale è, dà ricette e consigli ai suoi fan, ma ogni tanto condivide anche qualche scatto del suo privato.

Sposata dal 1999 con Fabio Caressa, da cui ha avuto Matilde, Eleonora e Diego. Non è una mamma severa ma "molto libera – ha svelato tempo fa a Vanity Fair – E anzi mi annoiano e non le sopporto. Le mamme fanatiche, a tempo, quelle che un'ora la televisione, un'ora il videogioco, e poi basta a letto. I miei figli sono atletici, hanno un sacco di amici, e se vedono una palla hanno voglia di giocarci anche se poi a casa stanno davanti a uno schermo".

























Matilde Caressa, la primogenita della zia Bene, ha 17 anni (18 a settembre), studia all'Istituto Parini di Milano e ha una passione per la musica e la cucina. Bella come mamma Benedetta e simpatica come papà Fabio, è già una star su Instagram. I suoi follower sono cresciuti sensibilmente dopo che è stata complice delle Iene per fare uno scherzo alla madre.















Su Instagram Matilde conta già 40mila follower e dando una sbirciata si intuiscono le sue passioni. Quella per la cucina, certo, l'ha ereditata dalla mamma. Proprio come sua sorella Eleonora, di 2 anni più piccola. Le due sorelle, infatti, stando a quanto confessato dalla giornalista, si divertono a preparare numerose pietanze e a sperimentare dei nuovi piatti nella cucina di casa Parodi-Caressa.









Visualizza questo post su Instagram Mi sono data al trap Un post condiviso da Matilde Caressa (@maticaressa) in data: 14 Feb 2020 alle ore 6:24 PST

Visualizza questo post su Instagram Cambiamento radicale! @faick_hair @prina12_hairandbeauty Un post condiviso da Matilde Caressa (@maticaressa) in data: 28 Set 2019 alle ore 8:30 PDT



E poi la musica. Matilde, che ha fatto le prime comparsate in tv insieme alle sue amichette, quando la mamma conduceva I Menù di Benedetta su LA7, pubblica spesso sul suo profilo Instagram clip che la ritraggono mentre canta con la sua bellissima voce. E poi c’è il fidanzato: si chiama Jacopo, è suo coetaneo, ed è spesso ritratto con lei tra baci appassionati e atteggiamenti dolci.

