Alberto Matano e Roberta Morise: dopo il selfie insieme, il gesto inaspettato del conduttore de La Vita in diretta

Giancarlo Magalli e Roberta Morise hanno concluso il programma ‘I Fatti Vostri’, raggiungendo ascolti molto importanti. Entrambi hanno detto grazie ai telespettatori che li hanno seguiti in tutto questo tempo. Durante l’ultimo appuntamento con la trasmissione Rai, il conduttore ha ringraziato anche l’orchestra, per il grande lavoro svolto, e le costumiste. E in quei momenti, sui social network, è stato pubblicato un video dal collega de ‘La vita in diretta’, Alberto Matano.

Un filmato che nessuno aveva mai visto prima e che ha immortalato la Morise in una versione inedita. Infatti, in quei frangenti nella quale è stata ripresa è intenta ad asciugarsi le lacrime, che sono apparse presumibilmente per la forte emozione provata. Non si tratta della prima attività social di Matano con Roberta, infatti qualche giorno fa sempre sul profilo Instagram dell'uomo, aveva postato uno scatto di loro due intenti a passeggiare per le strade di Roma.

























Sempre nella puntata di ieri Magalli e la donna hanno fatto gli auguri alla sorella di Roberta, nel giorno del suo compleanno. In particolare, il padrone di casa ha detto: "Io la amo e lo dimostro facendo i complimenti non solo a lei, ma anche alla sorella. Tanti auguri". E la Morise ha aggiunto: "Auguri Mariana, buon compleanno. Ti voglio bene e arrivo presto!". Un momento toccante, indubbiamente però non sullo stesso livello del video di Matano che tanto è stato apprezzato.























Qualche giorno fa Magalli aveva invece fatto una battuta poco carina nei confronti della donna: ""Buongiorno a Roberta Morise, guardate quanto è bella, in bianco. Oggi è vestita di bianco". E poi ecco arrivare la frase inaspettata: "Virginale, almeno nell'abito". La diretta interessata non aveva reagito in malo modo, molto probabilmente per evitare di alimentare polemiche. Infatti, aveva semplicemente sorriso a questa battuta del collega prima di riprendere regolarmente.

Per quanto riguarda lo scatto realizzato nella Capitale, Alberto ha scritto: “Olè”, che è la semplice didascalia lasciata da Alberto Matano sotto al selfie con la bella Roberta Morise de I Fatti Vostri, ma con tanto di hashtag #eccoci e #finalmente. Magari è solo un’amica, ma l’esercito di fan di Matano è impazzito. “Che bella coppia”, si legge. E ancora: “Ma allora finalmente conosciamo la tua compagna”, “La donna più fortunata del mondo”.

