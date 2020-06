“Eccomi qua”. Barbara D’Urso appena sveglia, senza un filo di trucco: così risponde alle critiche

Barbara d’Urso ha sempre avuto le sue strategie. Tante le critiche nei confronti della conduttrice, ma altrettanti i messaggi subliminale con cui Barbara usa rispondere ‘tra le righe’. E se a buon intenditore, poche parole, la D’Urso in questo è la reginetta numero uno. Sono oltre i 2,7 milioni i follower che seguono il profilo social Instagram di Barbara, senza contare i riflettori che si accendono e spengono ripetutamente su di lei. Ecco cosa è accaduto durante le ultime ore.

Barba D’Urso non teme nessuno, figuriamoci sui social, dove i numeri fanno di lei la donna più invidiata dalle influencer più in voga. Una foto è stata pubblicata di recente su Instagram, destando complimenti e sospetti. Barbara D’Urso appare splendida, in ottima forma e soprattutto in bikini. Il risultato? Ben 80mila like e 3mila commenti a cascata. (Continua a leggere dopo la foto).

























Magari ci si potesse fermare solo a questo. Ebbene, tra occhi vispi e rinvigoriti da tanta bellezza, salta fuori anche qualche osservazione decisamente più ‘spigolosa’. Alcuni utenti hanno invitato la conduttrice a ‘evitare’ immagini del genere. La strategia della D’Urso entra in gioco proprio quando qualcuno dimostra di avvelenare i suoi entusiasmi. Ecco come. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Spunta fuori uno scatto, reso pubblico sempre su Instagram. Questa volta Barbara vieta a se stessa trucco e filtri, mostrandosi al naturale appena aperti gli occhi. Un messaggio tra le righe arriva spedito per chi ha provato a minare ancora una volta la conduttrice, che tra una critica e una petizione, riesce quasi sempre a cavarsela con pochi ma sottili accorgimenti. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Buongiorno!🌞Appena sveglia 😴 #sabato #senzatrucco #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 13 Giu 2020 alle ore 4:02 PDT

E chissà quante altre foto inonderanno il profilo social della D’Urso, pronta a chiudere la stagione televisiva con Live – Non è la d’Urso, per potersi dedicare come tutti alle meritate vacanze estive. In vista di rientrare in casa Mediaset, Barbara dovrà fare il pieno di energie per poter deliziare il suo pubblico tra numerosi programmi che la vedranno come protagonista. Tra Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e il Grande Fratello Nip, anche chi non la apprezza, dovrà mettersi il cuore in pace.

Sorpresa Giovanna Abate, mai così audace. Il ritorno social è da urlo: foto