Sorpresa Giovanna Abate, mai così audace. Il ritorno social è da urlo: foto

Dopo aver scelto Sammy Hassan, Giovanna Abate è tornata protagonista sui social network. La sua avventura a ‘Uomini e Donne’ si è conclusa con un po’ di tensione, infatti lui ha finto di dirle di no facendole un discorso sui motivi che lo avevano spinto a prendere quella decisione. Il ragazzo è anche uscito dallo studio, lasciando sbigottita la tronista, ma poi è apparso sulle scale con un fascio di rose rosse e dunque il suo era effettivamente un sì per la gioia incredibile della giovane.

Lei ha deciso ora di registrare alcune storie Instagram, dove si è rivolta ai suoi ammiratori ringraziandoli per il sostegno ricevuto prima e dopo l'esperienza al dating show di Canale 5. Ha anche chiesto scusa per non essere stata attiva online ed ha rivelato di aver comunque letto tutti i messaggi che le sono stati inviati. Ovviamente non ha potuto rispondere ad ogni singola persona, ma ha quindi fatto queste stories per ringraziare tutti coloro che hanno manifestato affetto.

























A proposito del suo nuovo partner Sammy, ha dichiarato: "Mi sono presa dei giorni per viverla". Ed ha concluso, dicendo: "Vi porto nel mio mondo". Oltre a parlare con i suoi fan, Giovanna ha pubblicato una spettacolare foto di sé sul suo profilo. Si è presentata in maniera alquanto sexy, mandando in delirio praticamente tutti. Ha preferito non commentare lo scatto, accompagnandolo solo con un cuore. In risposta, ha ricevuto occhi innamorati da Antonella Fiordelisi.























Si è immortalata in culotte, indossando una mini t-shirt di colore nero. Ed in mostra ci sono le sue spettacolari gambe. Tra i vari commenti è spuntato anche quello di Cecilia Zagarrigo: "Ah solo?". Altri seguaci comuni hanno aggiunto: "Mamma mia quanto sei bella", "Sei stupenda", "Fantastica", "Addio, ciaone, muoio". Ed ancora: "Sei meravigliosa Giovanna", "Davvero spettacolare", "Ma quanto cavolo sei bella…", "Spero tu sia davvero felice", "Ma la bellezza!?".

Sammy Hassan e Giovanna Abate stanno iniziando a godersi la loro relazione, intanto lui ha fatto un annuncio importante: “Sammy ha appena lanciato una linea di t-shirt con la frase ‘My Friends’, un’espressione da lui molto usata: “Buongiorno My Friends – ha detto – Un progetto che nasce per caso, un gioco, una nuova sfida”. Una notizia che ha subito mandato in delirio i suoi follower, felicissimi per questa sua nuova avventura e per lo splendido momento che sta vivendo.

