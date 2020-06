Come sta Laerte Pappalardo dopo il malore: il figlio di Adriano rompe il silenzio

Il figlio del cantante Adriano Pappalardo, Laerte, sta decisamente meglio dopo il malore che ha spaventato tutti. L’uomo si è sentito male nel Cilento e, adesso che le sue condizioni di salute sono buone, ha voluto dire grazie ai medici che lo hanno curato. Ed ha anche rasserenato i suoi fan. “Ho passato veramente un brutto quarto d’ora”, ha ammesso. Il 44enne si trovava precisamente a Marina di Camerota per uno spot televisivo, quando un paio di giorni fa ha accusato un improvviso mancamento.

Subito sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è stato trasferito all'ospedale 'San Luca' di Vallo della Lucania per sottoporsi ad alcuni accertamenti. Come scritto sulla sua pagina Facebook, non ci sono problemi sul suo stato clinico. Un vero e proprio sospiro di sollievo per l'attore, visto che inizialmente si era temuto il peggio. Non è sceso nei dettagli su quanto accaduto, ma ha fatto capire che ci sono stati 15 minuti contrassegnati da una paura senza precedenti.

























Nel messaggio social, ha quindi riportato: "Ho passato veramente un brutto quarto d'ora! Ringrazio tutti per l'interessamento e vi voglio bene. Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie". Ha inoltre accompagnato il post con la presenza di cuori rossi ed emoticon che indicano forza e preghiera.























Laerte è il figlio che Adriano Pappalardo ha avuto dalla relazione con Lisa Giovagnoli, sposata nel 2010 e sempre accanto a lui. Laerte è diventato celebre quando suo padre partecipò a L'Isola dei famosi. Ma L'Isola dei famosi, per Laerte, significò anche altro: grazie al reality conobbe Selvaggia Lucarelli che, nel 2004, diventò sua moglie. I due rimasero insieme fino al 2007, anno in cui si separarono due anni dopo la nascita del figlio Leon. Oggi sta con Laura De Gaetano.

Nonno Adriana Pappalardo è pazzo del piccolo Leon, come aveva confessato in un’intervista a Caterina balivo dopo la partecipazione e Il Cantante Mascherato: “Sono pazzo. Quando diventai nonno dissi di non chiamarmi nonno perché mi sentivo ancora giovane. Ora se mi chiamano padre sono contento, ma quando mio nipote mi dice che mi vuole bene da leone divento pecora”. E ora può tranquillizzarsi anche per suo figlio che si è ristabilito.

