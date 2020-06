Maria De Filippi e il suo programma ”Uomini e Donne” sono visti come una sorta di ”trampolino di lancio” per la movimentata carriera nel mondo dello spettacolo. Da quando il primo ”trono” è andato in onda, all’interno dello studio di UeD si sono susseguiti tantissimi personaggi tra tornisti, troniste, corteggiatori e opinionisti. Tra questi c’è l’indimenticabile Giorgio Alfieri.

Nel 2004 lui, entrato come tronista, era uscito mano nella mano con Martina Luciani. Un amore litigarello ma autentico, tanto che nel 2008 è arrivata la figlia Asia. Poi le incomprensioni e i litigi hanno portato la coppia a lasciarsi – anche se nel 2014 Martina aveva raccontato di aver continuato a vedere Giorgio di nascosto fino a quel momento, poi le strade si sono definitivamente separate. ”L’incantesimo si è rotto con la convivenza, – ha detto Alfieri – sono iniziati disaccordi e amarezze costanti che generavano scontri quotidiani e inevitabilmente ci siamo allontanati”. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Sono situazioni spiacevoli, che non vorresti, soprattutto quando in mezzo ci sono i figli”. Come raccontato qualche tempo fa al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, è stata un po’ dura spiegare la vicenda alla piccola Asia. Ma sia lui che Martina sono stati in grado di farle capire che i suoi genitori si vogliono bene. Durante l’intervista Giorgio aveva voluto fare un appello a Maria De Filippi: ”Sono single da un paio di mesi. Quello di cui avrei bisogno oggi è spensieratezza e leggerezza, non è stato un periodo semplice ma sono sereno”. (Continua a leggere dopo la foto)















E così Giorgio è stato accontentato, perché nel 2019 ha partecipato come single a Temptation Island. Tornato in televisione, Giorgio ha ricominciato a vivere il mondo dello spettacolo e oggi ha ritrovato l’amore. L’ex stroico tronista di Uomini e Donne ha pubblicato un selfie Silvia Corrias, ex moglie di Lucas Peracchi, anche lui ex tronista di Uomini e Donne, ed attuale fidanzato di Mercedesz Henger. (Continua a leggere dopo la foto)









“Hypnotized”, ipnotizzato, accoccolato a Silvia Corrias, Giorgio Alfieri posa sorridente. Tantissimi i commenti positivi alla foto da parte dei fan di Giorgio Alfieri, felici di rivederlo finalmente con gli occhi sorridenti.

“Nessun trono”. UeD, rivoluzione per il programma di Maria De Filippi: cosa cambia