Barbara D’Urso ripesca una immagine hot dal passato ed è subito boom di like: foto

Barbara D’Urso non è soltanto una delle grandi protagoniste di Mediaset, grazie alle sue diverse trasmissioni in onda su Canale 5 che tengono incollati davanti ai piccoli schermi milioni e milioni di telespettatori. La donna è infatti attiva spesso e volentieri anche sui social network, dove dà vita a interessanti immagini di lei o a storie Instagram accattivanti. E ogni tanto esce fuori uno scatto mai visto prima che riesce sempre a sorprendere i suoi fan. Come successo qualche ora fa.

Dopo essersi immortalata nei giorni scorsi in compagnia dell'ex marito, ai tempi della sua gravidanza, ora ha mostrato un'istantanea molto particolare. L'ha ripescata dal passato e si può ammirare una Barbarella con i capelli tinti con il colore rosso e un bikini da urlo che mette in mostra il suo décolleté e delle forme mozzafiato. Il suo stato di forma smagliante qui lo si nota tantissimo, ma ancora oggi è in grado di sfoggiare un fisico sensazionale grazie alla tanta attività che pratica.

























Nella giornata di ieri ha annunciato a tutti i suoi ammiratori di aver cominciato la boxe, oltre a farsi vedere con un abbigliamento sportivo mentre era intenta a recarsi in palestra per allenarsi. Ma tornando alla foto che tanto sta facendo parlare in senso buono, nella didascalia ha scritto: "E con i capelli di questo colore!?", accompagnato dai seguenti hashtag: #hair, #red, #summer e #colcuore. Quasi 62.500 i mi piace ottenuti da Carmelita dalla pubblicazione del post ad ora.























Tra i vari messaggi inviati dai seguaci, spiccano questi: "Anche coi capelli verdi o blu sei bellissima", "Bellissima come sempre", "Sei bella comunque", "Proprio i capelli stiamo guardando…", "Sei la fine del mondo", "63 anni e che fisico. Mamma mia!", "Barbara, questa è una delle tue foto più interessanti". Altri ancora hanno commentato: "Una figona!", "Stai benissimo", "Bella, bella davvero", "Oggettivamente sei una bella donna, inutile aggiungere altro…".

Una nuova stoccata nei confronti della D’Urso è stata lanciata dal collega e rivale Massimo Giletti, che le ha detto: “E’ un tesoro di Mediaset, è una stacanovista straordinaria, il problema è che se fai tanta quantità inevitabilmente perdi di qualità…”. Successivamente Massimo Giletti, in un’intervista al quotidiano Corriere della Sera, ha voluto esprimere una sua opinione anche sull’altro suo competitor della domenica sera: Fabio Fazio.

