È una grande ballerina, è una brava attrice e per aggiunta è una delle donne più belle del mondo. Ma di Rocío Muñoz Morales, naturalmente. Classe 1988, è nata il 10 giugno a Madrid e sin da tenera età si è appassiona alla danza cominciando a studiare e partecipando a tantissimi concorsi e competizioni. Ed eccola la grande occasione che arriva nel 2006, ovvero quando viene scelta per ballare durante il tour mondiale di Julio Iglesias. Una collaborazione che dura diversi anni.

Ma non solo la danza ha influito tanto nella vita artistica della meravigliosa Rocío, visto che nel 2009 debutta come attrice sulla televisione spagnola nella serie "La pecera de Eva". L'anno dopo diventa la protagonista di "Casi Angeles", serie argentina di grandissimo successo. Oltre alla televisione e cinema, la Morales ha lavorato (e lavora) anche come modella, collaborando con diversi brand di moda e posando per importantissime riviste del settore: da Elle, Glamour, Vogue, Woman e tanti altri. Rocio, difatti, ha tutte le qualità per sfilare sulle passerelle.

























Alta 1,74 per 57 chili circa è di una bellezza immane. Inoltre la bella attrice è diventa testimonial di brand prestigiosi come L'Oreal, Marduk, Nescafè, H&S, Pilar Vidal, ecc. Rocío debutta ufficialmente al cinema in Italia nel 2012, con la commedia "Immaturi – Il Viaggio". La grande popolarità arriva con la serie "Un passo dal cielo" e con la co-conduzione nel 2015 del Festival di Sanremo. Rocio è sentimentalmente legata all'attore sex symbol Raoul Bova.















La scintilla è nata durante le riprese del film "Immaturi – Il Viaggio" e da allora la coppia è davvero inseparabile. Al momento delle riprese del film tuttavia, Raoul Bova è sposato con Chiara Giordano e anche Rocío, attrice spagnola di successo, è legata al cantante Alex Casademunt. Ma il matrimonio di Raoul Bova è ormai in crisi e anche la relazione di Rocío con il suo bel cantante è agli sgoccioli. Tra i due, insomma, scoppia subito l'amore. In queste ore Rocio ha pubblicato una foto dal passato. Il bellissimo post per il suo compleanno e l'immagine di lei da bambina, dove non sembra lei.









Rocio ha voluto ringraziare tutti i suoi follower per averle fatto gli auguri restandole vicine anche in questo giorno davvero speciale e per farlo ha voluto condividere con loro una foto che la ritrae da bambina. “Tale e quale… Stessa curiosità nei confronti del mondo, stessa voglia di amare e di essere amata, stessa voglia d’imparare, di godermi l’attimo, di cercare il bello in ogni cosa e in ognuno di noi, stessa purezza nei pensieri… Sono rimasta “tale e quale”. O quasi! Grazie davvero per tutti i meravigliosi messaggi e per tutto l’immenso affetto. Mi esplode il cuore di gioia”, ha scritto l’attrice.

