Sabrina Salerno, sotto la canottiera non c’è nient’altro. E i fan impazziscono per quel dettaglio hot: foto

Sembra proprio che gli anni non passino mai per la spettacolare Sabrina Salerno, che sa sempre come far illuminare gli occhi dei suoi fan. Tutto merito di immagini decisamente piccanti che decide di proporre sul suo profilo Instagram. L’icona degli anni Ottanta è straordinariamente bella anche oggi e il suo fisico è sempre contraddistinto dalla perfezione. Questa volta ha voluto esagerare ancora di più, scatenando una marea di commenti di follower veramente al settimo cielo.

Nell’ultimo scatto offerto ha deciso di voler alzare vertiginosamente la temperatura corporea dei suoi numerosissimi seguaci, che non hanno potuto fare altro che idolatrarla ancora. Ma non è solo il sesso maschile ad impazzire per lei, infatti si segnalano sui social anche tantissimi complimenti da parte delle donne, che la invidiano non poco. Ma andiamo a comprendere il motivo di così tanto entusiasmo da parte degli utenti, che sperano di vedere tante altre foto simili. (Continua dopo la foto)

























Si è immortalata con una canottiera bianca che ha fatto intuire un dettaglio importante: sotto non ha il reggiseno, infatti si possono intravedere i suoi capezzoli. Se da una parte c’è chi ha scritto: “Bella e libera”, c’è anche chi è stato molto onesto, dicendo: “Chi dice di non aver fatto zoom è un bugiardo”. Ma non solo, infatti è stato anche aggiunto: “Sempre meravigliosamente bravissima ed in gran forma”, “Semplicemente bellissima”, “Sei davvero la regina!”. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia ha semplicemente scritto: “Black and White”. A proposito del suo rapporto con i social network, Sabrina aveva affermato in passato: “Chi esagera e mi scrive cose strane lo blocco. Questa quarantena deve aver dato un po’ alla testa ad alcune persone. C’è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come fossi la moglie. Mi mandano cinquanta messaggi al giorno, mi chiamano amore mio, mi chiedono cosa faccio, come sto. Ma sono dei casi”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Black And White . 🇮🇹 Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 10 Giu 2020 alle ore 12:02 PDT

L’artista ha inoltre detto: “C’è un cinque per cento di persone che blocco, che esagerano e credono che tramite social possono permettersi di dire la qualunque. Questa è una cosa da scemi. Ma secondo me alcuni non sanno neanche che possono essere bloccati. Con la maggior parte dei follower però il rapporto è di grande rispetto”. Non solo grande rispetto, aggiungiamo noi, ma una vera e propria devozione nei confronti di una donna intramontabile.

“Wow!”. Diletta Leotta, il look è completamente stravolto. E piace proprio a tutti: foto