Beatrice Valli , volto storico di Uomini e Donne con il compagno Marco Fantini, lo scorso 13 maggio è diventata mamma di Azzurra, la sua terza figlia. Tornata a casa dopo il ricovero in ospedale si gode la famiglia, occupandosi pure del primogenito Alessandro, 7 anni, nato dalla relazione dell’influenzar e modella con Nicolas Bovi, e Bianca, avuta da Fantini nel 2017

Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, Beatrice Valli è sempre molto attiva. Non soltanto, spesso e volentieri, l’ex corteggiatrice ha condiviso teneri ritratti familiari o incantevoli scatti fotografici, ma, in questo ultimo periodo, ha informato i suoi sostenitori sul proseguo della sua terza gravidanza ed, ovviamente, i momenti seguenti alla nascita della piccola Azzurra. (Continua a leggere dopo la foto)

























Durante alcune storie pubblicate sul social network Instagram, la giovane ha raccontato ai suoi follower che la sua piccola potrebbe doversi sottoporre ad un intervento per risolvere un problema alla lingua. Questa situazione le potrebbe provocare delle problematiche nella fase dell’allattamento. E l’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ ha detto di essersi preoccupata. (Continua a leggere dopo la foto)















Come sempre Beatrice condivide con i fan la sua vita e in queste ore ha pubblicato le foto della piccola Azzurra che, come detto, pare abbia un piccolo problema di salute. La dottoressa le aveva consigliato di tagliare immediatamente il filetto perché prima si fa meglio è. Inoltre, si tratterebbe di un’operazione assolutamente di routine, decisamente non difficile

Pare sia molto frequente che i bimbi vengano alla luce con il frenulo della lingua abbastanza corto. Ma torniamo alla foto pubblicata dalla Valli. (Continua a leggere dopo la foto)









Sotto lo scatto si legge un bellissimo messaggio ma appena haaggiunto che la foto è stata scattata con uno smartphone Huawei P20 Pro è scoppiato il delirio. “Usare tua figlia appena nata per sponsorizzare un telefono. Che schifo”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha puntualizzato: “Avevo messo mi piace alla bimba, ho letto la seconda parte di didascalia ed ho tolto il mi piace”.

Furia Serena Enardu. Dopo la sparata di Pago spiega ‘cosa c’è dietro’