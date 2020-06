“Ma tu il sesso…”. Belen Rodriguez affronta l’argomento scottante. Ma non è con Stefano che ne parla…

Belén Rodriguez in una intervista inedita. La showgirl e conduttrice argentina decide di intrattenersi durante un’ intervista proprio a papà Gustavo. Ci si aspetterebbero toni pacati, confidenze non troppo intime e invece la coppia formata da papà e figlia diventa un esempio di dialogo aperto dalle larghe vedute. Le domande sono piccanti e le risposte prive di ogni filtro.

Domanda secca di Belen a papà Gustavo: “Signor Gustavo, quante volte a settimana hai fatto l’amore durante la quarantena?”. E Gustavo non tergiversa. La risposta disinvolta è stata questa: “Due volte a settimana. Ho sessant’anni ma una voglia che veramente…”. Il video dell’intervista inedita viene pubblicato su Instagram, dove tutti i numerosissimi follower dell’argentina possono prendere atto di un rapporto tra i due confidenziale e spontaneo. (Continua a leggere dopo la foto).

























Gustavo non si scompone e tutto sembra avere un impatto molto naturale su entrambi, lasciando presumere che questo modo di dialogare tra i due sia all’ordine del giorno. Gustavo risponde mentre continua a cucire un peluche per Santiago. Una volta soddisfatta la curiosità, i due decidono di rendere pubblico quanto si sono detti, senza porsi troppe domande su come potesse sembrare agli occhi degli utenti. (Continua a leggere dopo la foto).















“Questo lo pubblichiamo lo stesso perché noi siamo così”, ha affermato Belen, consapevole di poter trasmettere un unico e semplice messaggio, ovvero che con il padre non ha alcun segreto e che come figlia può sicuramente fare affidamento su validi consigli e punti di vista. E di consigli e punti di vista, proprio in questo delicato momento, Belen sembra aver bisogno come l’aria. (Continua a leggere dopo le foto).









Papà Gustavo ha dato prova di voler stare accanto alle figlie e ne è esempio il suo trasferimento a Milano, città dove sia Belén che Cecilia sono facilmente raggiungibili in qualsiasi momento. E non è la prima volta che papà Gustavo appare dando sostegno alla figlia. Infatti era il 2016 quando è salito sul palco del festival di Sanremo, sostenendo Belen durante il canto, sotto gli occhi di mamma Veronica che, però, ha sempre preferito rimanere lontana dai riflettori o da occhi indiscreti.

