“Il mondo mi è crollato…”. Alfonso Signorini, la sua dolorosa confessione è un pugno nello stomaco

Nella giornata di oggi, giovedì 11 giugno, il conduttore dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ si è collegato in diretta con la rivista ‘Chi magazine’, che dirige lui stesso. Ha voluto parlare di sé a 360 gradi, toccando anche temi molto delicati e commoventi. Poi ci sono stati alcuni problemi di natura tecnica e la sua conversazione social è terminata anzitempo. Ma ha aggiunto che tornerà a raccontarsi nei prossimi giorni. Però è comunque riuscito a rivelare qualcosa di importante.

L'uomo ha parlato innanzitutto della coppia Clizia Incorvaia-Paolo Ciavarro, al centro di un vortice di polemiche a causa delle dichiarazioni di lei su un presunto loro rifiuto a partecipare a 'Temptation Island Vip'. Ma proprio qualche ora fa lo stesso reality show ha smentito di averli mai presi in considerazione. Signorini ha rivelato che i due vip si trovano attualmente in Veneto, nella città di Verona, a casa di Fabio Testi per un incontro organizzato tra ex gieffini.

























Per quanto riguarda il prossimo appuntamento con il 'GF Vip', ha svelato che alcuni nomi che stanno circolando sono totalmente falsi, mentre altri corrispondono alla verità. Ma le confessioni emozionanti sono giunte quando ha cominciato a parlare della sua amata mamma, con la quale aveva un rapporto davvero speciale. In particolare, è successo un episodio spiacevole che gli ha fatto molto male. E non ha capito ancora come sia potuta accadere una cosa simile.























Il direttore di 'Chi' custodiva gelosamente un messaggio della madre su una segreteria telefonica antica e spesso lo risentiva: "Io ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto". Poi tre mesi fa è sparito improvvisamente e non si è saputo dare un perché. Potrebbe averlo eliminato per sbaglio, ma non si ricorda nulla. Ed al momento della scoperta di questa cancellazione, non è stato affatto bene: "Tre mesi fa ho passato un giorno bruttissimo".

La confessione di Alfonso Signorini si è conclusa così: “Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma. Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento”. Anche se si trattava semplicemente di un messaggio, quella voce familiare lo faceva sentire più vicino a lei. Dopo quanto successo si è sentito ancora più solo.

