“È arrivata la polizia”. Valeria Marini spunta in strada ed ‘esplode’ il caos: cosa è successo

Alcuni giorni fa la showgirl Valeria Marini è stata protagonista di un servizio fotografico, effettuato per un famoso magazine. La location scelta è stata Piazza di Spagna, nella capitale Roma. Ma sarebbe successo qualcosa che pare abbia causato dei disagi. E a fare chiarezza ci ha pensato la stessa diretta interessata, che ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo’. Parlando dei fatti accaduti, sembra che in molti si siano avvicinati a lei per un autografo, creando degli assembramenti.

Dunque, viste le disposizioni che vietano l’affollamento a causa dell’emergenza sanitaria, sarebbe intervenuta la Polizia per riportare la situazione alla normalità. Il giornalista del magazine ha chiesto all’ex gieffina: “Ma è vero che ti hanno accusata di creare un assembramento, vista la gran folla di fan e curiosi che è accorsa per ammirarti?”. La risposta di Valeria è stata inequivocabile: non è successo nulla di particolare, si è trattato esclusivamente di prevenzione. (Continua dopo la foto)

























La donna originaria della Sardegna ha dichiarato: “Assolutamente no, la Polizia municipale è arrivata sul posto solo per ricordare ai curiosi e ai miei numerosi fan di rispettare il distanziamento sociale. Anch’io ho chiesto loro di rispettare le regole, collaborando con le forze dell’ordine”. Poi ha voluto dire la sua sul male del momento: “Ci vuole ancora un piccolo sforzo e finalmente ci libereremo di questo terribile male che ci ha colpito su tutti i fronti, privandoci anche delle piccole gioie”. (Continua dopo la foto)























Ed ancora: “Piccole gioie come quella di chiedere una foto ai propri beniamini”. In seguito, le è stato domandato in che modo stesse vivendo questa ritrovata normalità e la Marini ha confidato: “Questo è un momento difficile, ma ce la faremo. Rispettando le regole riusciamo ad ottenere grandi risultati”. Le sue ultime rivelazioni hanno poi fatto riferimento ad una grande novità in arrivo nell’imminente futuro. Tutti potremo ascoltare una sua nuova canzone. (Continua dopo la foto)

Valeria Marini ha quindi affermato: “In questo momento sono concentrata sulla mia nuova canzone, che uscirà molto presto. Ma non dico altro per non rovinare la sorpresa”. I suoi ammiratori sono molto curiosi di ascoltare questo suo nuovo brano. Non resta che aspettare presumibilmente qualche giorno per conoscerlo ufficialmente. Intanto, si gode l’entusiasmo dei suoi fan.

