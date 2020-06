Belen Rodriguez, lo scatto in centro parla chiaro: la showgirl ha ritrovato il sorriso

Non è più un mistero che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano in crisi. Il loro rapporto si è incrinato nelle ultime settimane, a tal punto che i due al momento non vivono più insieme. La stessa showgirl argentina ha rivelato in passato, tramite alcune storie postate su Instagram, del periodo non propriamente piacevole che sta vivendo. In seguito a questa sua mossa social, è calato nuovamente il silenzio ed ha preferito non toccare più questo delicato argomento.

Inoltre, non ci sarebbe nessun’altra relazione con altre persone. Il ballerino partenopeo si trova nella città di Napoli per effettuare le registrazioni delle puntate riguardanti la nuova edizione di ‘Made in Sud’. La bellissima Belen è invece in Lombardia, a Milano, insieme al suo adorato figlio Santiago. A starle vicina la sua famiglia ed un ragazzo che lei ritiene importante: Mattia De Cecco. A beccarla in alcune foto è stato il settimanale ‘Chi’, che ha postato le immagini in questione. (Continua dopo la foto)

























Oltre ad essere assieme a De Cecco, è stata avvistata con Santiago e il resto dei suoi familiari. Ovviamente, al suo fianco il sempre presente fratello Jeremias, che la sta supportando moltissimo in questa fase difficile. Tra l’altro, sempre stando al racconto della rivista diretta da Alfonso Signorini, i parenti di Belen non avrebbero nulla a che fare con i problemi legati alla relazione con Stefano. I motivi di questa pesante crisi sono quindi da ricercare indubbiamente altrove. (Continua dopo la foto)























Sempre ‘Chi’ ha sorpreso De Martino mentre trascorre tranquillamente il tempo assieme a un amico e la sorella Adelaide in barca. Una giornata all’insegna del relax, forse per dimenticare un attimo i problemi con la moglie e il polverone mediatico che gli si è scatenato contro dopo le voci dei presunti flirt. Durante il weekend Stefano è tornato a Milano per vedere il figlio Santiago, che è rimasto in città assieme a Belen nel loro appartamento al terzo piano di un esclusivo palazzo signorile a Milano. (Continua dopo la foto)

Nelle scorse ore Belen ha dato vita ad un gioco di ombre davvero seducente di cui si è resa protagonista indiscussa la bellissima argentina. In questa Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, da come si può chiaramente vedere in alto, Belen Rodriguez si lascia immortalare dal fotografo professionista e riprendere con il suo telefono cellulare in intimo.

Stefano De Martino senza Belen Rodriguez. La bella vita, dove lo hanno visto: la paparazzata