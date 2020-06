“Un figlio?”. Lorella Boccia rompe il silenzio: la rivelazione a un anno dal suo matrimonio

Lo scorso primo giugno la meravigliosa ballerina Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno festeggiato un anno di matrimonio. E nella cena romantica per onorare quel momento davvero importante hanno indossato nuovamente gli abiti utilizzati durante le nozze. Adesso, il settimanale ‘Oggi’ ha deciso di intervistare la giovane, che si è soffermata sul marito. Innanzitutto, ha detto che il feeling tra di loro è straordinario e che l’amore cresce a dismisura sempre più, giorno dopo giorno.

Ha confessato che dopo il matrimonio entrambi piangevano sempre. Ovviamente si trattava di lacrime non tristi, ma ricolme di felicità per il sogno realizzato. E a quanto pare la quarantena forzata di alcuni mesi per far fronte all'emergenza sanitaria non ha creato assolutamente problemi, anzi, ha rinsaldato ancora più il loro rapporto. Le tantissime settimane trascorse insieme nella loro abitazione ha fatto comprendere che il legame tra Lorella e Niccolò sia indissolubile.

























Ecco cosa ha rivelato alla rivista: "E infatti o ci si separa o l'amore si rafforza. Per noi è stato un momento magico, abbiamo potuto condividere le nostre passioni, anche solo stando in giardino ognuno con il suo libro". Le parole riservate nei confronti del coniuge sono di devozione assoluta: "Lui è un uomo buono, gentile, galante, una persona di cui ti puoi fidare, che darebbe l'anima pur di difendere le persone che ama", ha ammesso la bellissima Lorella.























Poi è arrivata la fatidica domanda riguardante il futuro concepimento di un bebè. E a tal proposito, la Boccia ha confessato: "Nel mio cuore l'idea di avere figli c'è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo ancora smaltire il matrimonio", ha aggiunto con il sorriso sulle labbra. Poi, cambiando argomento e passando al suo lavoro come conduttrice televisiva, ha confidato che vorrebbe intervistare Maurizio Costanzo perché "chiacchierare con lui sarebbe come frequentare cinque anni di liceo in un'unica sera".

Lorella Boccia ha concluso la sua intervista, confermando che non ha nessuna voglia e intenzione di abbandonare la danza: “Si tratta di una passione che non morirà mai”. La ballerina ha dunque delle doti importanti ed eterogenee tra di loro. Se da un punto di vista musicale è stratosferica, anche come presentatrice nel piccolo schermo ha dimostrato di avere grandi capacità nella trasmissione ‘Rivelo’.

