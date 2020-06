“Io e la gravidanza”. Pamela Camassa, dopo le voci è lei a svelare tutto: la foto toglie ogni dubbio

Circolano da tanti giorni, e anche con una certa insistenza, le voci riguardanti una presunta gravidanza di Pamela Camassa, la compagna del conduttore di ‘Temptation Island’ Filippo Bisciglia. I due sono legati sentimentalmente da tempo immemore, ben 12 anni. E in passato l’uomo ha sempre confessato di avere il sogno di diventare papà un giorno. Ma nemmeno stavolta l’obiettivo sarà realizzato, anche perché adesso c’è una prova lampante che esclude completamente questa ipotesi.

Innanzitutto, lo stesso Filippo tramite alcune storie postate sul social Instagram ha smentito categoricamente queste indiscrezioni. Oggi invece è la volta della donna, che ha deciso di rispedire al mittente questi rumors con una foto emblematica. La Camassa infatti si è fatta vedere in un modo particolare e lo scatto in questione fa comprendere una volta per tutte che non è in dolce attesa. La coppia vip dovrà quindi attendere ancora un po' per essere chiamata mamma e papà. (Continua dopo la foto)

























Nell'immagine il suo fisico è perfetto e non sono presenti segni sulla sua pancia che fanno presagire ad una gravidanza. Nello scorso mese di febbraio, Pamela aveva ammesso di voler diventare madre, ma il progetto resta ancora in cantiere e non riesce a concretizzarsi. Non è da escludere comunque che questo traguardo possa essere ottenuto nei prossimi mesi. Ma per ora anche i fan devono mettersi l'anima in pace: la 36enne non aspetta ufficialmente un bebè. (Continua dopo la foto)























L'istantanea ha collezionato in poche ore quasi 8 mila like. Tra i vari commenti spunta anche quello di Melita Toniolo: "Sciogliamo ogni dubbio". Questi invece altri messaggi inviati dai suoi follower: "Il messaggio è chiarissimo", "Daiii, io ci speravo!", "Io direi di 6 mesi circa…", "Pamela, sei bravissima, bellissima e dolcissima". Ed ancora: "Beh peccato…sarebbe stato bello", "Quando una foto vale più di mille parole", "A buon intenditor…non rompete le scatole". (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram #estathetime 😎 Un post condiviso da Pamela Camassa (@pamelacamassareal) in data: 10 Giu 2020 alle ore 5:20 PDT

Era stato ‘Nuovo Tv’ a ritenere che ‘Temptation Island’ potrebbe cominciare con un grande annuncio del padrone di casa. La rivista diretta da Riccardo Signoretti spiffera una presunta gravidanza di Pamela Camassa, che di recente ha vinto ‘Amici Celebrities’. Stando ad alcune fonti consultate da Nuovo Tv la Camassa sarebbe in dolce attesa e le forme più rotonde del solito lo confermerebbero. Invece non è proprio così.

