Stefano De Martino senza Belen Rodriguez. La bella vita, dove lo hanno visto: la paparazzata

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di certo la coppia più chiacchierata del momento. Dopo essere tornati insieme la scorsa estate, i due sono tornati in crisi e da qualche settimana sono i protagonisti assoluti del gossip nostrano. Le indiscrezioni del settimanale Chi, che davano la coppia di nuovo distante, erano state confermate direttamente la showgirl argentina, che con una diretta Instagram aveva voluto fare chiarezza sulle voci.

Nel 2015, con un comunicato stampa rilasciato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione. Da lì la vita da separati: Stefano non ha mai confermato i numerosi flirt che gli sono stati attribuiti, mentre Belen ha vissuto una storia di due anni con Andrea Iannone, il pilota di Moto GP che dopo la showgirl ha avuto una relazione con Giulia De Lellis. (Continua a leggere dopo la foto)

























Lei si trova a Milano insieme al figlio Santiago, mentre Stefano De Martino è tornato a Napoli, ufficialmente per girare le nuove puntate del programma “Made in Sud”. Le voci sulla crisi sono disparate: problemi con le rispettive famiglie, la gelosia esagerata di Belen, e le presunte scappatelle di Stefano. Sui motivi c’è ancora un alone di mistero e mentre la showgirl argentina ha pubblicato post e ha commentato i messaggi dei dei suoi fa, Stefano si è chiuso nel più stretto riserbo e non ha voluto commentare la crisi con la moglie e madre di Santiago. (Continua a leggere dopo la foto)















“Sono consapevole – aveva spiegato Stefano a Tv Sorrisi e Canzoni – del fatto che, finora, la mia vita provata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche con l’età, preferisco che quella parte rimanga, appunto, privata”. Durante la sua “fuga”, fatta ufficialmente per registrare nuove puntate di “Made in Sud”,Stefano è stato sorpreso da “Chi” mentre trascorre tranquillamente il tempo assieme a un amico e la sorella Adelaide in barca. (Continua a leggere dopo la foto)









Una giornata all’insegna del relax, forse per dimenticare un attimo i problemi con la moglie e il polverone mediatico che gli si è scatenato contro dopo le voci dei presunti flirt. Durante il weekend Stefano è tornato a Milano per vedere il figlio Santiago, che è rimasto in città assieme a Belen nel loro appartamento al terzo piano di un esclusivo palazzo signorile, nel cuore di Milano, con tanto di attico.

