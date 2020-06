Filippo d’Ingilterra, dopo le voci sulla morte spunta (a sorpresa) la nuova foto. L’occasione è davvero speciale

Il principe Filippo ha raggiunto un traguardo importante. Nonostante siano state molte le voci sulla sua presunta morte, il Reale sta bene e anzi, raggiunge la splendida età di 99 anni. E come festeggiare al meglio un giorno tanto importante? Non poteva che stare al fianco della sua Regina. La foto della coppia è inedita e sicuramente rientrerà nello storyboard del castello Windosor.

Elisabetta II e il principe Filippo, due colossi. Festeggiano felicemente insieme i 99 anni del principe, proprio nel cortile del castello di Windsor, il ‘nido d’amore’ che ha visto la coppia riunirsi sotto lo stesso tetto durante i mesi di isolamento forzato. E per coronare i festeggiamenti, anche il look vuole la sua parte, stimolando l’immaginazione sull’atmosfera decisamente serena che regna sovrana nel palazzo. (Continua a leggere dopo la foto).

























La foto inedita è stata rilasciata ufficialmente sul sito theroyalfamily.uk, per poi essere divulgato anche da Willian d’Inghilterra e dalla moglie Kate Middleton. Il vestito della Regina è un vero e proprio omaggio alla bella stagione. Toni pastello e fantasia a fiori per il buon umore che si respira nell’aria, con tanto di grande firma, quella di Angela Kelly. E come se non bastasse, il punto luce è dato dalla spilla con diamante Cullinan V. E anche il principe Filippo non scherza. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















I suoi 99 anni vanno omaggiati con eleganza, quella che da sempre contraddistingue il reale. E infatti, blazer blu e cravatta regimental da vero gentleman rubacuori. E vederli insieme, a 94 e 99 anni, fa sicuramente un certo effetto, se si pensa che la loro unione è riuscita a superare davvero di tutto. La morte di Lady Diana, lo scandalo che ha tirato in ballo Andrea e le frequentazioni di Brian Epstin, fino ad arrivare al colpo di scena, con l’uscita di Harry e Megan Markle dalle grazie reali. (Continua a leggere dopo la foto).









E pensare che il principe Filippo è riuscito a superare persino il momento delicato del ricovero all’ospedale King Edward VII di Londra, quando si è diffusa la notizia, per comunicazione data direttamente da Buckingham Palace, che ha così riportato: “osservazione e ricovero per una condizione pre-esistente”. Meglio continuare a preservare la salute e seguire tutti i consigli del medico della famiglia reale, in vista di un altro festeggiamento indimenticabile come quello di oggi.

Nadia Toffa, mamma Margherita da pelle d’oca. Il messaggio nel giorno del suo compleanno